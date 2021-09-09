華夏科大淡海校區動土 打造電動車培育基地

華夏科技大學今(9)日在新北市淡水區淡海新市鎮濱海路三段舉辦淡海校區智慧汽車、教育訓練綜合大樓動土典禮，華夏科大在109年學年度成立智慧車輛系，與國際車廠太古汽車集團共同合作，在淡海校區，打造一處智慧電動車輛人才培育基地。

華夏科技大學校長陳錫圭表示，整個校區將近三公頃，這一座產學合作基地，空間規劃完依照太古福斯汽車服務廠的規格建造，汽車工廠可直接對外營運，同時也提供學生實習課程教學，汽車工廠所有維修與保養設備直接由太古汽車集團提供，而且太古汽車集團資深技師和訓練師支援學生實習課程現場教學。而今天現場淡水區長也出席。

淡水區長巫宗仁表示，新北市交通局在淡海新市鎮進行無人自駕車智慧路網的測試，這也呼應了華夏科大在淡水也要培育智慧車輛研發人才，淡水有五所大學，未來也有華夏科大的加入讓淡水成為一個人才培育的大學城。

另外這一座綜合大樓，除了會有太古集團的品牌汽車展售場所及維修中心，更重要的是學生將會有完整的研發學習場域，使用的專業設備，以及提供學生住宿空間，直接學習業界，對未來銜接職場有非常大的助益。

商品推薦