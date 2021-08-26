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零接觸開門！科大生發明QR Code門鎖獲競賽金牌

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
城市科大電通系主任蔡耀斌指導學生發明的「實用物聯網QR CODE門鎖」獲「2021日本真夏創新設計暨發明展線上競賽」金牌。圖／台北城市科技大學提供
城市科大電通系主任蔡耀斌指導學生發明的「實用物聯網QR CODE門鎖」獲「2021日本真夏創新設計暨發明展線上競賽」金牌。圖／台北城市科技大學提供

2021年日本真夏創新設計暨發明展線上競賽成績揭曉，台北城市科技大學電腦與通訊工程系、旅館學程學生共同合作的創新發明獲得3金肯定，其中一項主打防疫期間不必用手接觸門鎖的「實用物聯網QR Code門鎖」，應用QR Code來當作門鎖的鑰匙，只要一支智慧型手機或一張印有QR Code的卡片即可進出。

城市科大電通系主任蔡耀斌指導學生發明「實用物聯網QR Code門鎖」，能解決飯店、宿舍、民宿及一般家庭觸摸門鎖染疫的風險焦慮。蔡耀斌表示，將門的傳統鎖頭改成QR Code電子鎖，鑰匙只需一支智慧型手機或是一張印有QR Code的卡片即可，使得門鎖安全又方便。

蔡耀斌說，此作品也支持物聯網，掃描後利用wifi傳送到伺服器端，伺服器端判斷資料對錯後並傳送到門鎖上進行解鎖，可達到無人管理飯店概念，客人退房後立即快速改變QR Code密碼，比傳統門鎖安全、快速。

登革熱等病媒蚊傳播的疾病令民眾防不勝防，城市科大表示，校內發明「具物聯網功能之區域病媒蚊監測系統」，能發揮記錄區域蚊子密度功能，當蚊子密度過高會發送警告訊息通知監測者的手機，監測者再通知相關單位前往有潛在的傳染病安危區域，進行環境衛生消毒，維護居家品質。

校方分享，另一項發明「智能恆溫多功能奶瓶座」，讓新手媽媽們在泡牛奶給寶寶喝的時候，能快速且準確知道牛奶目前溫度，並由發光模組呈現不同顏色，表示目前溫度是否過高或過低，並配合藍芽與手機連線，在手機畫面上顯示牛奶溫度，且用不同的背景顏色和手機語音撥放的功能，警告溫度過高或過低。

物聯網 病媒蚊 蚊子

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