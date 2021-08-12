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弘光科大電競開訓 不老選手挑戰新事物

中央社 / 台中12日電

10名長者組成「不老電競中部戰隊」，年紀最輕的61歲，最長為76歲，接受「弘光獵鷹」電競隊3個月訓練，將進行交流比賽，不老選手說，「跟上年輕世代，挑戰新事物」。

弘光科技大學今天表示，校內多媒體遊戲發展與應用系執行高教深耕計畫，與弘道老人福利基金會一起推動「不老電競」圓夢計畫，選出10名不老選手，日前在弘光科大成立不老電競中部戰隊。

他們由「弘光獵鷹」電競隊進行為期3個月的特訓，選手年紀最輕為61歲、最長者76歲。不老選手興奮地說，「要跟上年輕世代，就要追求夢想挑戰學習新的事物」。

71歲的楊常婉從南投到台中，她說，退休後一直當志工，不斷學習不同領域的知識，報名「不老電競」就是要再挑戰自我，激勵自己學習新的事物，「退休不是要享受人生，要活到老學到老。」

61歲的李福鈞說，玩英雄聯盟的時間至少7年，跟年輕人在線上打遊戲，自己也覺得年輕起來。

多遊系主任黃建基表示，「不老電競」圓夢計畫由弘道老人基金會與台中市政府、中華民國電子競技運動協會等10多個產官學單位一起推動，弘光科大結合校內資源，護理系設計「健康評估表」，評估長輩在訓練過程產生的各種狀況，讓長輩在安全的環境下訓練。

黃建基說，弘道基金會在北中南區選出不老電競選手，分區培訓，中部由弘光科技大學進行選手訓練，共規劃10堂課程，包含了解電競產業及英雄聯盟遊戲介紹，讓長輩熟悉遊戲介面及操作，進一步學習各路角色及技能，預計11月28日進行三區交流比賽。

高教深耕計畫 台中市 夢想

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