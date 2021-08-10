快訊

疫苗將用罄仍「非莫不打」 莫德納意願登記再破400萬人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台科大成立半導體產業學分班 台積電等17大廠主管開課

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣科技大學。本報資料照
台灣科技大學。本報資料照

台灣半導體人才荒，台灣科技大學宣布開設半導體產業學分班，並在高階科技研發碩士在職學程（EMRD）增設半導體暨供應鏈產業研發與經營管理組，之後預計將成立高階半導體經營暨研發碩士在職學程，培養半導體高階經營研發人才。

EMRD執行長鄭正元表示，半導體產業需求及全球人才競爭日趨嚴重，台科大延續EMRD基本架構，並專注於半導體高階經營暨研發人才所需智能，規畫完整課程，如半導體科技總論、講座、IC設計、製造、封測及設備與材料和廠務、光電顯示與功率半導體應用等供應鍊產業縱向專業課程。

鄭正元說，除了半導體專業課程，也強調半導體產業擴張及高資本特色的各種募資與併購及營業模式，這些管理、產業趨勢與佈局、專利智財、營業秘密、積體電路佈局、併購法規等，都是半導體高階經營管理人才需要進修的經營課程。

台科大指出，此次開設的半導體產業學分班，將採取線上與實體課程同步實施，師資包含學界資深教授和企業界高階主管，如半導體推手史欽泰將講授台灣半導體科技與產業發展歷程。半導體矽晶圓大廠中美晶光榮譽董事長盧明也將協助設計與安排私募與併購相關課程與師資。台積電等16家企業高階主管也將投入育才。

半導體矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭說，公司曾選派一名資深經理就讀台科大EMRD學程，並已於兩年前升任處長。非常期待台科大針對半導體產業高階經營與研發人才規畫的課程，能協助台灣系統化培訓半導體高階經營與研發中堅幹部，環球晶也將鼓勵並選送員工就讀，增加競爭力。

半導體 台科大

延伸閱讀

台積再奪英特爾大單 估全年EPS逾22元、法人喊買

畢業後進台積電！30歲男有車有房嘆空虛：只是帳戶數字在變

台積電ADR抗跌 較台北交易溢價10.6%

台積3奈米 獲英特爾大單

相關新聞

台科大成立半導體產業學分班 台積電等17大廠主管開課

台灣半導體人才荒，台灣科技大學宣布開設半導體產業學分班，並在高階科技研發碩士在職學程（EMRD）增設半導體暨供應鏈產業研...

北科大量產學生設計的創意口罩 贈6千片給醫護鄰里

台北科技大學教務處舉辦「創意北科口罩設計比賽」，並將獲選第一名的口罩設計實際量產，近日由校長王錫福代表致贈3000片給民...

統測衝刺疫情不打烊 新北30名師線上解析專業科目

國內疫情持續發展，衝擊許多考生學習，新北市教育局「暑假不打烊」學習網站從7月到8月陸續推出技術型高中專業科目大進擊，讓學生在家也能有充分資源準備統測升學考。

88向軍職爸致敬！學生訪談父親當兵事 才知悍馬不是馬

高雄市樹德家商為學生設計一份「訪問父親服兵役時期學習單」，讓學生了解父親年輕時為國家的貢獻與英勇，也增進親子關係。有的學...

弘光科大優化技職校院實作環境計畫 畢業生月薪5萬起

畢業即就業，起薪5萬元，弘光科技大學執行教育部優化技職校院實作環境計畫，與多家廠商合作，其中，美髮造型設計系與麗絲美粧國...

四技二專缺額4成3 商管最吃香

四技二專日間部聯合登記分發入學昨放榜，技專校院招生委員會聯合會統計，今年總招生名額三萬九九一○名，錄取二萬二六一六人，錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。