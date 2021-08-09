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北科大量產學生設計的創意口罩 贈6千片給醫護鄰里

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
北科大教務長楊士萱（左）與「創意北科口罩設計比賽」第一名得獎者、北科大工設系碩士生呂俊翰合影。圖／北科大提供
北科大教務長楊士萱（左）與「創意北科口罩設計比賽」第一名得獎者、北科大工設系碩士生呂俊翰合影。圖／北科大提供

台北科技大學教務處舉辦「創意北科口罩設計比賽」，並將獲選第一名的口罩設計實際量產，近日由校長王錫福代表致贈3000片給民輝里、昌隆里、朱園里，由北科大教務長楊士萱代表致贈3000片給台北市立萬芳醫院，攜手鄰里醫護共同對抗疫情。

獲選第一名的北科大工業設計系創新設計碩士班學生呂俊翰說，很開心看到自己的創意實體化。他以北科大校徽為主題，使用藍綠漸層為主色調，將校徽的橢圓造型衍伸出炸裂、無限、宇宙等新元素，還融入象徵生態校園的烏龜，展現想像力與創造力。

北科大校長王錫福指出，自新冠肺炎疫情爆發後，學校師生與周邊鄰里全體一心落實防疫工作，共同守護社區。在疫情關鍵時刻，校園周邊的民輝里、昌隆里、朱園里持續宣導防疫措施、環境清消，一同打造社區安全網絡，每一片設計口罩都代表著北科大的一片愛心，希望幫助大家順利度過疫情。

民輝里里長陳威禎表示，他父親是台北工業學校（北科大前身）機械科畢業校友，於公於私皆特別感念北科大的溫暖心意。朱園里里長李林耀也說，多謝北科大致贈口罩防疫物資，共同關照社區居民健康。昌隆里里長王志剛指出，北科大USR種子計畫正攜手昌隆里進行街道景觀升級改造，感謝北科大與友鄰共同關注地方創生。

北科大也將設計口罩送到台北市立萬芳醫院，由萬芳醫院院長陳作孝代表受贈。北科大教務長楊士萱表示，站在第一線照顧確診病患的醫護付出與貢獻有目共睹，盼將學生的創意與學校的敬意傳達給醫護人員，感謝他們為台灣醫療挺身而出，盡心盡力。

北科大 口罩

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