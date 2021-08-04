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影／4名雄中學生樂在扛轎遶境！加入轎班照樣扛進名校

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
雄中學生許博翔（前右）、邱莆翔（後右）、顏宇佑（前左）與蔡宗嶧（後左），都是大坪頂聖和宮的轎班成員，參與地方民俗也不影響課業，都申請錄取理想大學。記者劉學聖／攝影
雄中學生許博翔（前右）、邱莆翔（後右）、顏宇佑（前左）與蔡宗嶧（後左），都是大坪頂聖和宮的轎班成員，參與地方民俗也不影響課業，都申請錄取理想大學。記者劉學聖／攝影

雄中學生為什麼來扛神轎？雄中人許博翔、邱莆翔、顏宇佑與蔡宗嶧，是高雄大坪頂聖和宮的轎班成員，一起扛神轎遶境，從中感受到信眾的虔心與神明壓轎的奇妙，4人今年都已分別錄取台大、中山醫學大學與台科大。他們說，聖和宮轎班的班規是，只要神轎上肩就不抽菸 不吃檳榔，全程不得飲酒，希望改變外界對轎班的負面印象。

大坪頂聖和宮前貼出大大的紅榜，慶賀轎班囝仔錄取一流大學。顏宇佑上台大動物科學系，邱莆翔進台大職能治療系，蔡宗嶧錄取台科大電資學士班，許博翔則是中山醫大物理治療系的新鮮人。

「扛轎和讀書並不牴觸。」許博翔從小在廟裡長大，覺得信仰就是生活的一部分，有安定人心的力量。前年國慶連假去南鯤鯓代天府進香，隔一個禮拜就要段考，回來之後把握時間趕緊將落後的進度補起來，兩件事都要做好。他說，遶境時總會看到一些阿公阿嬤，雖然身體行動不便，但還是很虔誠的為家人祈福，每次看到都很感動。

顏宇佑是今年學測後才加入轎班，他說，學校國文老師教的不只是課文，更多的是社會文化觀念，鼓勵大家多參加體驗活動。有些人未親身參與，因不了解而誤解；信仰讓他了解有時努力不是只靠己身，還有無形的助力，帶來心理上很大的支持。

蔡宗嶧的阿公是廟公，從小耳濡目染下接受信仰。他說，成長過程中宮廟始終是迷茫時的心靈寄託處，今年在選擇大學時，一直無法確定自己的方向，於是回鄉下在阿公廟裡求籤擲筊，才確定了台科大這個選擇。學生的本分是讀書，他要求自已在顧好課業後再參加廟會活動。

邱莆翔說，有些轎班行事可能不獲社會認同，但聖和宮的轎班希望能扭轉這些負面印形象。他也與志同道合的朋友到偏鄉服務，希望以長期深耕的方式，帶著孩童成長。

聖和宮主委楊文彥、副主委黃銘祥和總幹事許文華，看顧轎班囝仔的成長，去年同樣是雄中的轎班成員蘇建彰，也考取了中國醫藥大學。轎班班長許文華說，轎班規定只要扛起神轎，便不喝酒、不抽菸、不嚼檳榔，不能惹事，轎班行過之處也厲行垃圾不落地，提升素質。「要別人支持廟會傳統文化，自己就要做好。」

四人剛開始練扛轎時，步伐還有些亂，靠著哨音整合與心中默念，愈練愈有默契。他們說，曾經扛轎扛到一半，突然同時很明顯地感覺到肩上轎子變重許多，轎班的大哥表示應該是神明降駕來坐轎子了！有一回遶境時，目睹太子的乩身徒手將點燃的線香握住並把香熄滅，感覺很震驚。

民俗專家、高雄科技大學文化創意產業系教授謝貴文表示，過去以為宗教民俗常是上了年紀者、或中低階層參與多，事實上近年年輕人的參與度也變高，民俗有創意化、年輕化的趨向。宮廟早期是地方「角頭」組成，角頭指的是鄉鄰的最基層單位，陣頭是地方社區意識的展現。都市化後，地方找不到陣頭，於是找來職業性的陣頭、轎班，有些涉入幫派、中輟生，而出現負面形象。雄中學生扛轎，是活生生踏在傳統民俗的足跡上，也扭轉了外界的一些誤解。

雄中學生許博翔、邱莆翔、顏宇佑與蔡宗嶧（左至右），都是大坪頂聖和宮的轎班成員，參與地方民俗也不影響課業，都申請錄取理想大學。記者劉學聖／攝影
雄中學生許博翔、邱莆翔、顏宇佑與蔡宗嶧（左至右），都是大坪頂聖和宮的轎班成員，參與地方民俗也不影響課業，都申請錄取理想大學。記者劉學聖／攝影
雄中學生許博翔（前右）、邱莆翔（後右）、顏宇佑（前左）與蔡宗嶧（後左），都是大坪頂聖和宮的轎班成員，參與地方民俗也不影響課業，都申請錄取理想大學。記者劉學聖／攝影
雄中學生許博翔（前右）、邱莆翔（後右）、顏宇佑（前左）與蔡宗嶧（後左），都是大坪頂聖和宮的轎班成員，參與地方民俗也不影響課業，都申請錄取理想大學。記者劉學聖／攝影
雄中學生許博翔（前右）、邱莆翔（後右）、顏宇佑（前左）與蔡宗嶧（後左），都是大坪頂聖和宮的轎班成員，參與地方民俗也不影響課業，都申請錄取理想大學。記者劉學聖／攝影
雄中學生許博翔（前右）、邱莆翔（後右）、顏宇佑（前左）與蔡宗嶧（後左），都是大坪頂聖和宮的轎班成員，參與地方民俗也不影響課業，都申請錄取理想大學。記者劉學聖／攝影
雄中學生許博翔（前右）、邱莆翔（後右）、顏宇佑（前左）與蔡宗嶧（後左），都是大坪頂聖和宮的轎班成員，參與地方民俗也不影響課業，都申請錄取理想大學。記者劉學聖／攝影
雄中學生許博翔（前右）、邱莆翔（後右）、顏宇佑（前左）與蔡宗嶧（後左），都是大坪頂聖和宮的轎班成員，參與地方民俗也不影響課業，都申請錄取理想大學。記者劉學聖／攝影

神轎 遶境 台大

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