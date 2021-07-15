台科大生開發精準定位系統 獲100萬元創業獎金

台灣科技大學表示，校內育成新創團隊「獵戶科技」開發室內、外定位系統，不用事先裝置硬體，透過無線訊號技術及人工智慧演算法，就能快速且精準獲得管理場域中人員或設備的位置數據。這項研發成果獲龍騰微笑智聯網創業競賽校園組100萬獎金肯定。

台科大指出，獵戶科技是由校內生2019年9月創立的新創團隊，一開始參加校園創業競賽，在台科大育成中心的輔導下進駐育成中心，獲得加速器和天使投資人的挹注，也在許多新創競賽展露頭角。

獵戶科技創辦人柯承佑說，獵戶科技精準的室內和室外定位系統，可以應用在許多情境，不論是智慧工廠、醫院、化工廠的物品或人員位置，都可以呈現出來。這項服務最常遇到的挑戰就是要說服客戶，不用花費接收定位的硬體設備就能做得比傳統定位更好。

柯承佑說，傳統的定位系統感測，前期都需要鋪設大量接收器，光一個區域就需要好多接受設備，更別說受限於戶外裝設，且設備有耗電、能源管理、損壞的問題。獵戶科技採用場域中現有的無線訊號即可進行定位，透過人工智慧定位演算法，可直接在手機或物聯網裝置進行定位數據收集與執行應用服務。

柯承佑提到，這樣的服務可以讓產線產能管理更有效率，在產線上可紀錄人員的各站點所待的時間、移動的路線；在一些特別需要安全管理的場域，像是化學用品、鍋爐等高風險區域的化工廠區，可限制人員進入的時段、時間長短、並做相關的警告；也能做防災引導，在發生緊急災害並確認災害發生的地點後，系統可對整廠區的人員進行告警，並顯示引導逃生的方向，幫助廠區人員進行疏散。

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