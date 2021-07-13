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瑞工辦學績優 繁星技優2人錄取台科大、4人錄取北科大

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼。圖／瑞芳高工提供
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼。圖／瑞芳高工提供

今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼，本學年已有2名學生錄取技職龍頭台灣科大，4人錄取台北科大，全校共有70多人錄取國立校系錄取生，超越去年並可望再攀高峰。

3年前捨棄北市公立高中，選讀瑞工的陳哲軒是當年全校會考榜首，統測級分達標台灣科大，錄取資訊工程系。他說，很開心當年選擇瑞工，在學校展開專業學習，收穫滿滿。他最感謝導師周曉玲辛勤教誨，專業老師詹金萬啟蒙與全科師長指導，奠定良好資電專業基礎，考上心中第一志願。

瑞工另1名考取台灣科大的是營建工程系新生陳宇其，家庭環境雖然艱困，但憑著對土木測量的熱忱，3年來獲瑞工各項獎助學金奧援及土木科免學雜費幫助，從科展特優到全國賽工程學科「探究精神獎」，不斷成長。他也感謝老師李銘哲、主任趙雅靜的栽培，才能如願升學。

瑞工校長顏龍源表示，學校教學理念是「優質瑞工、技職先鋒」，未來將繼續努力，使更多優秀學子適性揚才，成就夢想。學校也將繼續朝向「品格、創新、勤學、巧藝」的學生圖像，以「品學顧兼」、「創新發展」、「嚴教勤管」及「技藝創研」優質辦學方向繼續前進。

今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼；圖為公開教學演示。圖／瑞芳高工提供
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼；圖為公開教學演示。圖／瑞芳高工提供
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼；圖為公開教學演示。圖／瑞芳高工提供
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼；圖為公開教學演示。圖／瑞芳高工提供
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼；圖為土木科三年級上課。圖／瑞芳高工提供
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼；圖為土木科三年級上課。圖／瑞芳高工提供
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼。圖／瑞芳高工提供
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼。圖／瑞芳高工提供
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼；圖為土木科三年級上課。圖／瑞芳高工提供
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼；圖為土木科三年級上課。圖／瑞芳高工提供
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼；圖為土木科三年級上課。圖／瑞芳高工提供
今年科技院校各式甄選陸續公告錄取榜單，新北市瑞芳高工表現亮眼；圖為土木科三年級上課。圖／瑞芳高工提供

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