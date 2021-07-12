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瑞芳高工技職亮眼 技優生錄取台科、北科大

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳高工技職亮眼，本學年累積至今已有兩位學生錄取技職第一志願台灣科大，四位錄取台北科大。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工技職亮眼，本學年累積至今已有兩位學生錄取技職第一志願台灣科大，四位錄取台北科大。 圖／觀天下有線電視提供

110年科技院校各式甄選放榜，新北市立瑞芳高工雖位處偏鄉，但辦學用心，除技藝競賽、技能檢定成果傑出外，本學年累積至今已有兩位學生錄取技職第一志願台灣科大，四位錄取台北科大，全校共七十多位國立校系錄取生，亮眼成績超過去年，待登記分發放榜，國立院校人數可望再攀高峰。

這次錄取台灣科技大學資工系的陳哲軒表示，當初因為國中老師介紹，雖然是全校會考榜首，仍捨棄就讀台北市公立高中的機會，來到瑞芳高工學習資電領域，很謝謝瑞工師長們的鼓勵，讓自己勇於參加每學期的全國論文賽，總共六次每次獲獎，都給自己很大的提氣，專心準備功課下，雖然已有繁星推薦的資格，自己還能以統測級分達標台科大，都要感謝學校老師培養自己對資電領域的興趣。

而錄取台灣科技大學營建工程系的陳宇其表示，雖然自己家庭環境艱困，但憑著對土木測量的學習熱忱，及瑞芳高工的獎助學金、土木科學雜費減免的幫助下，從科展特優到全國工科技藝競賽金手獎、專題製作全國優勝，追求理想之路，雖然時常研究到晚上夜校放學，甚至週末、寒暑假都回學校學習，很謝謝師長們的陪伴、栽培，讓他可以靠著實務、比賽經歷錄取第一志願。

瑞芳高工校長顏龍源表示，學生的亮眼進路，展現追求卓越的豐沛活力，瑞工地處東北角，雖然學子入學成績不及北市都會區學校，但以完整明確的教學規劃，輔以認真、勤奮的教學團隊，扎實、有效的學習方法，讓學生在技能、證照、競賽獲得豐碩成果，提升升學競爭力，年年交出亮眼成績單，今年的升學成果，更是瑞芳高工深耕技職的最佳回饋。

升學 北科大 台科大

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