紫外線太高自動遮蔭 台科大建築作品獲國際金獎

台灣科技大學建築所學生孫筱瑜和陳建勳設計「光合作用保護殼」，可根據戶外紫外線過高，進行自動化遮蔽的仿生建築裝置。這項作品獲紐約ADC藝術指導協會2021年學生金獎。

紐約藝術指導協會年度獎（New York Art Directors Club Annual Awards）今年舉辦第100周年，是全世界首屈一指且舉辦最久的設計競賽，不僅是全球廣告與設計界公認最具代表性的專業設計獎項，也是世界各地學生踴躍參賽的設計獎，並是教育部所獎勵的第一等的重要設計競賽。

台科大描述，今年共2200多件作品參加紐約ADC藝術指導協會2021年學生獎，共選出192件得獎作品，台科大建築系共有15件獲獎作品，分別是1金、5銅、9優異獎，作品跨建築、產品與視傳三大領域。

金獎作品「光合作用保護殼」是一個可因應紫外線強弱，進行自動化遮蔽的仿生建築裝置。孫筱瑜和陳建勳說，就像花瓣一樣，紫外線強的時候，建築物會自動收起來，大家可在遮蔽下免受紫外線的傷害，晚上或是沒有紫外線時，建築物則是綻放展開的。

他們透過設計，利用自動化模組的裝置進行紫外線偵測開闔的保護，特別的是結合綠螢光蛋白於裝置容器中，能夠在白天時吸收紫外線兼具保護作用外，同時利用吸收的紫外線輻射轉化為夜晚的燈光作使用，是一個極為適應性的建築設計。

孫筱瑜和陳建勳有感於溫室效應影響到自然環境，對人類在戶外活動時也造成傷害，受到皮膚癌、白內障，因此提出能夠「偵測紫外線強弱進行自動開闔」保護裝置，盼未來能夠透過仿生與彈性的設計，解決環境變化時人類能夠更安全的生活方式。

陳建勳分享，建築物裝置用模組化的方式去做，可因地制宜，對環境破壞的影響較少。模組是容器，透過綠螢光蛋白的自然物質和建築物結合，希望未來可在公園和一些戶外的活動區域，可當作裝置藝術，又可以像是活動涼亭，兼具紫外線保護和休憩的功能。

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