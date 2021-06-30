四技二專今放榜 新北王正宏駭客軟實力上榜台科大

110學年度四技二專甄選入學招生分發結果公布，新北市共318名學生上榜，117位學生更錄取國立科大表現亮眼，其中新北高工學生王正宏錄取台科大資工系，在程式方面很有天分，曾有如駭客般地發現麥當勞優惠券系統Bug，並主動回報給麥當勞公司，更將此做成專題參加教育部全國專題複賽獲得優勝。

王正宏表示，在獲得新北市國中技藝競賽冠軍後，為更精進技能選擇新北高工資訊科就讀。還記得常廢寢忘食地準備比賽，取得全國技能競賽網頁技術第2名、全國專題及創意製作競賽電機電子群第1名，並獲1張乙級及4張丙級證照。

樟樹國際實中學生王奕翔錄取雲科大機器人技優專班，曾擔任學校金手培訓選手，吃苦練習拿下全國技藝競賽金手獎第5名成績，他分享，深刻記得老師高曼婷及許國財的鼓勵，「老師不在乎你成績好不好，只要肯積極面對一切，老師都不會放棄你。」讓他更堅定對機器人興趣，投入各項競賽。

淡水商工學生林育婷錄取高雄餐旅大學餐飲管理系，因從小喜歡動手做料理，身為原住民的她希望能將原住民族飲食文化發揚光大。林育婷表示，透過學校悉心栽培及各項培訓，屢敗屢戰累積經驗獲得全國技藝競賽金手獎第5名，如今進入自己夢想校院，繼續往未來的理想前行。

同樣是淡水商工學生高苡宸，則錄取虎科大學飛機工程系航空電子組，他表示從小到大從挫敗中學習，很開心參加技藝班選擇土木建築職群及動力機械職群，找到自己興趣，考取全國僅三成通過率的工業配線乙級證照。喜愛音樂的他也擔任管樂社長、指揮及豎笛首席，在108學年度新北市學生音樂比賽團體B組榮獲優等，可謂課業與社團兼顧。

全國共71所科技院校、865系參與招生，提供5694個名額。教育局指出，技優甄審為入學重要管道，考生在競賽獲獎或有乙級以上證照可選擇5個志願參加，經過各校自訂面試、實作、作品集或書面資料審查過程。成績不採計統一入學測驗，而是依各指定項目加總，再加上各競賽名次或證照等級優待加分。最後考生到網站登記志願序進行統一分發。 錄取台科大資工系的新北高工學生王正宏，曾如駭客般地發現麥當勞優惠券系統Bug。圖／新北市教育局提供 樟樹國際實中學生王奕翔同學(右)錄取獲得雲科大機器人技優專班。圖／新北市教育局提供 淡水商工學生高苡宸錄取虎科大學飛機工程系航空電子組，曾考取全國僅三成通過率的工業配線乙級證照。圖／新北市教育局提供

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