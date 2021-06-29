擬真化工廠搬進校園 台科大生動手處理半導體廢棄物

台灣科技大學打造循環經濟實作場域，透過斥資千萬的業界實務化工廠環境，學生們不僅在學校就能透過課程學習新興化工產業技術，也可實際動手處理半導體製程廢棄物，並讓通訊與消費性電子產品汰換的電子廢棄物能回收再利用。

台科大化工系系主任李振綱表示，此計畫共開設「反應性蒸餾暨薄膜分離系統實作」、「串聯式流體化床化學迴路燃燒系統實作」、「微通道反應系統實作」、「循環經濟貴金屬回收系統實作」等四門新實作課程，課程中會以半導體產業鏈中產生的廢棄物，例如溶劑、電路板等，進行高值化回收再利用，也會以前端製程減廢技術為主軸進行教學。

在「反應性蒸餾暨薄膜分離系統實作」的課堂中，導入工業4.0智能概念與虛擬實境（VR）實作雙重教學方式，針對半導體產業中用來沖洗晶圓體的異丙醇廢液建置反應蒸餾試驗場，將半導體製程產生的異丙醇廢液再利用，透過反應蒸餾酯化，生產可應用於工業、化妝品的異丙酯，提升學生製程模擬設計能力，以及建置工廠智能化系統的實務技術。

參與實習課的台科大化工系學生黃敬瑋說，以前沒有機會接觸化工廠的實務工作，有了小型智能化的化工實驗室，有助於了解工廠實務運作，除了學習完整的製程，也參與智能化系統研發，學習寫軟體、模型預測控制，累積實戰經驗，對將來進入職場有很大的幫助。

「微通道反應系統實作課」則以微結構原件為核心，在微米或毫米受限空間內進行化工反應和分離過程的新穎技術。微通道反應系統的控制性好、精準度高、安全性佳，所需的體積也小，在短時間內，能有更高的效能和產能，達到高值化綠色化工目的，國內化工產業界如長春化工、中石化、中油都重視此技術，為化工產業極具未來發展性的設備和技術。

台科大化工系學生林彥儒分享，之前只能在國外業界報導看到這新穎的製程，以前這些都是很抽象的觀念，但現在可以看到實際的東西，實際去做，就能知道實作和理論差在哪邊，而且這技術是業界發展的趨勢和方向，可以讓他了解最尖端的科技是什麼，此外，這套系統將化工廠實作縮小化進入校園，除了簡化空間還可以改善傳統化工廠的現況，讓製程更安全更穩定，是非常難得的學習機會。

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