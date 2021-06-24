遠距考試驚喜大禮包寄到家！老師超用心 網友跪求：想要一箱

本土疫情仍持續尚未解封，全台各級學校停課到暑假，許多學校取消或用遠距方式進行考試。有網友發文指出，所修的一門術科期末實作考試，老師為了讓學生可以順利完成考試，寄了一箱驚喜大禮包，拆封看到內容物後令她直呼「這老師是不是瘋了...」，也讓其他網友相當羨慕。

一名長庚科技大學的女大生在⟪Dcard⟫發文，表示一堂團體膳食管理課的期末考試改採遠距實作，收到老師寄的一大箱食材還有一張陪考員監憑單，考試內容為70分鐘做一個便當菜色含1主食、1主菜3道菜，並需要一位家人當陪考員，測驗題目由陪考員打開，監督考生是否遵守考試規則。

原PO拆封看到內容物後令她直呼「這老師是不是瘋了」。圖／取自⟪Dcard⟫

該位老師寄來的包裹裡光菜葉類就有四、五包，還有金針菇、豆皮等蔬菜、2包雞胸肉等豐富的食材，也讓原PO十分驚喜，開玩笑說「老師怎麼沒一起寄來^^」。

陪考員監憑單。圖／取自⟪Dcard⟫

陪考員監憑單。圖／取自⟪Dcard⟫

貼文一出立刻引發網友熱議，紛紛留言表示「老師：還以為能逃過術科考試嗎？」、「老師真有心啊～我也想要一箱」、「現在菜很貴耶，老師辛苦了」、「超用心的老師」、「宅配先生說我有冷凍包裹要簽收，一整個措手不及」、「不愧是老師阿！真的挺用心的，還寄菜到家裡，不過我們之前考現場更刺激，當場抽題」、「如果沒家人陪同老師會不會寄一個家人過去」。

另外，有修餐點設計課的學生分享有收到同樣的驚喜箱，甚至有家裡沒秤子的學生，老師還貼心地寄送了秤子。

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