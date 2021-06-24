快訊

年齡不符！兩名16歲護專生打AZ 發文「希望隔天不要死在家裡」

德國政商全力封殺的「下一個德意志女總理」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠距考試驚喜大禮包寄到家！老師超用心 網友跪求：想要一箱

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女大生發文指出，所修的一門術科期末實作實施遠距考試，老師竟寄了一箱驚喜大禮包。圖／取自⟪Dcard⟫
一名女大生發文指出，所修的一門術科期末實作實施遠距考試，老師竟寄了一箱驚喜大禮包。圖／取自⟪Dcard⟫

本土疫情仍持續尚未解封，全台各級學校停課到暑假，許多學校取消或用遠距方式進行考試。有網友發文指出，所修的一門術科期末實作考試，老師為了讓學生可以順利完成考試，寄了一箱驚喜大禮包，拆封看到內容物後令她直呼「這老師是不是瘋了...」，也讓其他網友相當羨慕。

一名長庚科技大學的女大生在Dcard⟫發文，表示一堂團體膳食管理課的期末考試改採遠距實作，收到老師寄的一大箱食材還有一張陪考員監憑單，考試內容為70分鐘做一個便當菜色含1主食、1主菜3道菜，並需要一位家人當陪考員，測驗題目由陪考員打開，監督考生是否遵守考試規則。

原PO拆封看到內容物後令她直呼「這老師是不是瘋了」。圖／取自⟪Dcard⟫
原PO拆封看到內容物後令她直呼「這老師是不是瘋了」。圖／取自⟪Dcard⟫

該位老師寄來的包裹裡光菜葉類就有四、五包，還有金針菇、豆皮等蔬菜、2包雞胸肉等豐富的食材，也讓原PO十分驚喜，開玩笑說「老師怎麼沒一起寄來^^」。

陪考員監憑單。圖／取自⟪Dcard⟫
陪考員監憑單。圖／取自⟪Dcard⟫

陪考員監憑單。圖／取自⟪Dcard⟫
陪考員監憑單。圖／取自⟪Dcard⟫

貼文一出立刻引發網友熱議，紛紛留言表示「老師：還以為能逃過術科考試嗎？」、「老師真有心啊～我也想要一箱」、「現在菜很貴耶，老師辛苦了」、「超用心的老師」、「宅配先生說我有冷凍包裹要簽收，一整個措手不及」、「不愧是老師阿！真的挺用心的，還寄菜到家裡，不過我們之前考現場更刺激，當場抽題」、「如果沒家人陪同老師會不會寄一個家人過去」。

另外，有修餐點設計課的學生分享有收到同樣的驚喜箱，甚至有家裡沒秤子的學生，老師還貼心地寄送了秤子。

Dcard 遠距

延伸閱讀

國立大學遠距考試擺鏡子喬角度「自主監考」 學生：是認真的嗎？

遠距考試找人代考 網曝光徵才APP亂象

停課到期末他問「學費會退嗎」？ 網諷：學分也退掉好了

全台各校期末考 多數不筆試 採多元評量

相關新聞

遠距考試驚喜大禮包寄到家！老師超用心 網友跪求：想要一箱

本土疫情仍持續尚未解封，全台各級學校停課到暑假，許多學校取消或用遠距方式進行考試。有網友發文指出，所修的一門術科期末實作考試，老師為了讓學生可以順利完成考試

20歲青年煩惱多 北科大生用裝置藝術解憂

20歲的台北科技大學學生游惠文、沈婷妮、蘇映文描述自己身處21世紀，看似選擇更多，煩惱也不少。她們設計沉浸式裝置藝術「不...

建教僑生克服語言文化障礙 力拚乙級證照留台工作加分

高雄市中山工商僑生建教專班配合政府新南向政策，吸納越南等六個國家來台就讀，目前三個年級有近700名建教僑生。雖然語言、文...

【五專回不來了？／下】政府想推「技職復興」 升學主義下副學士文憑是大挑戰

教育部之前說要找回五專榮耀，隨後國立科大開始增設五專。不過，五專一讀下去就是五年，仍讓許多家長和學生猶豫掙扎，且看著國中同學三年畢業上大學，心中難免需要調適，深怕是一條不歸路；升學專家認為，廣設大學弊病浮現後，有些人對教改不滿，反而懷念起以前技職教育對社會的貢獻，所以政府幾年前推動「技職復興」、「五專回歸」的政策；五專適合興趣、性向明確的學生就讀，且五專強調實習，紮實的實務訓練，進職場可以占得先機。

環球科大畢典全校只有他到場 腦麻生的奮鬥學有所成

因應疫情，雲林縣環球科技大學改採線上畢業典禮，但全校只有這位學生到校參加，他是視覺傳達設計系重度腦麻畢業生趙喆浩，雖行動...

視訊上課辦比賽 弘光剪燙染實務課學生作品登國際平台

停課不停學，疫情衝擊下全國學生都視訊上課，弘光科技大學美髮造型設計系副教授呂佩芸為了鼓勵學生創作並發表作品，利用「剪燙染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。