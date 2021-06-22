建教僑生克服語言文化障礙 力拚乙級證照留台工作加分

高雄市中山工商僑生建教專班配合政府新南向政策，吸納越南等六個國家來台就讀，目前三個年級有近700名建教僑生。雖然語言、文化迥異，但經學校安排周全課程加上生活輔導，今年有4人考取雙乙級證照，印尼僑生吳永保英文多益更達955分 (滿分990分)。

中山工商校長林昭億表示，學校的僑生主要來自越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸和柬埔寨等六國，其中以印尼和越南占多數。各國語言和風俗文化迥異，校方累積經驗，調教出的僑生受企業界歡迎，學業成績也很出色，不輸在地學生。

林昭億說，高職生要考乙級，必須先取得丙級證照，高三才能考乙級，這對本國學生就有難度，對僑生是更大的挑戰。僑務委員會為鼓勵高職僑生在校習一技之長，努力考取證照，頒發高職僑生證照通過委員長獎狀，未來僑生在大學畢業後，也可依「評點配額制」申請留台工作，證照加分是一大關鍵。

印尼僑生吳永保想學習中文因此來台讀僑生建教班。老師葉玉玲說，永保學習主動，自我約束能力強，設定目標就會努力達成。吳永保拿到儀表電子及電腦硬體裝修雙乙級證照，多益成績高達955分，計畫透過技優入學管道，以國立高雄科技大學資訊工程系為第一志願。

電子科僑生陳秋宏來自棉蘭，在印尼念完大學，因為想讀中文才跟妹妹一起來台讀書，剛來台灣完全不會講中文，只能透過福建話和老師們進行台語溝通，感到有些挫折，經老師用中、英文慢慢解釋，加上自己努力，才克服語言障礙。導師陳雅玲說，秋宏為了考證照，針對不熟的學科加強記憶，術科就請老師把材料寄到實習公司，利用下班後再多練習，果然取得雙證照，畢業後想留在台灣當個工程師。

越南籍僑生何保龍和黃美蓉也取得雙證照。何保龍個性內向，但很有邏輯概念，手上六軸、八軸、十二軸魔術方塊，被他玩得出神入化，連導師王祺鑠都佩服。黃美蓉聽話且懂得感恩，原本考照意願不高，但禁不起王祺鑠的鼓勵，先是順利考取儀表電子證照，讓她信心大增，畢業前再取得電腦硬體裝修乙級證照。 高雄市中山工商建教僑生陳秋宏（左二）和吳永保（右二）表現優異，導陳雅玲（左一）和葉玉玲（右一）非常欣慰。圖／中山工商提供 高雄市中山工商建教僑生吳永保（左）和陳秋宏（右）努力學習，取得多張證照。圖／中山工商提供

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