弘光醫工系學生3D生醫列印技術專題研究 奪全國第一

弘光科技大學生物醫學工程系4名學生，參加2021年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展決賽，用「探討以3D生醫列印技術製備含有紅景天之GelMA複合型細胞支架之材料特性」為題目，探討臨床上移植骨不足的問題，在生技醫農群奪下第一名，且團隊中有3名學生從大二才轉入系上，但在老師指導下在實驗室努力，做了1年的研究獲得肯定。

弘光科大醫工系主任蔡明慈表示，獲獎4名學生吳伊茹、楊智傑、張瑩詩、謝侑蒼，從大三上學期開始進行專題研究，花了1年時間，利用課餘時間進入實驗室做研究，同時與中國醫藥大學跨校合作，原本上個月要進行實體展示，受疫情衝擊改為拍攝影片展示及解說，學生依實驗動機與目的、實驗流程、材料與方法、結果、結論，把研究成果用5分鐘的影片呈現出來，獲得評審肯定拿下第一名，非常不容易。

吳伊茹指出，與同學們專題研究發現，臨床上對於骨缺損的主要治療有自體骨、異體骨移植兩種方式，但會有感染風險或排斥問題，因此在老師指導下，使用有良好生物相容性的GelMA高分子材料，加上具有骨增生效應的紅景天，製作新型複合式細胞支架，在支架上培養人類類造骨細胞株MG-63，研究解決臨床上移植骨數量不足的問題。

「研究真的很難，做了快1年曾經想要放棄！」吳伊茹透露，專題研究以前沒學過，因此一開始從頭學起的時候「很崩潰」，每天利用課餘時間進入實驗室摸索，跟著老師、學長姊學習，幾乎待到晚上10點才離開，不斷重複培養細胞，很多時候方法一失誤，或是哪一個環節不小心出錯，心血便白費，必須從頭來過。

吳伊茹說，細胞需要在無菌的環境才能生長，非常脆弱，所以在這1年期間，讓她學習到耐性、團隊精神及與組員溝通技巧，實驗上的技巧也更加熟練，且比較會分析數據。

另一位學生楊智傑說，他對生物醫學研究有興趣，因此在大二上學期從其他學校的餐旅系轉學到弘光醫工系，這次做專題研究，是利用課餘時間做實驗，少了很多玩樂時間，但是看到成果便覺得很有成就感。

同樣從餐旅系轉入醫工系的學生張瑩詩說，原本不知道自己興趣是什麼，但想要學餐旅以外其他的專業，因此在媽媽建議下轉系從頭開始學。

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