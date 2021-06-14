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全國16校激鬥 萬能科大電競賽稱霸

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
萬能科技大學電競代表隊「萬能雄獅」在首屆「英雄聯盟：激鬥峽谷」激鬥校園春季賽中奪得冠軍，並抱回高達15萬元的冠軍獎金。圖／萬能科大提供
萬能科技大學電競代表隊「萬能雄獅」在首屆「英雄聯盟：激鬥峽谷」激鬥校園春季賽中奪得冠軍，並抱回高達15萬元的冠軍獎金。圖／萬能科大提供

由台灣大哥大主辦、教育部體育署指導的首屆「英雄聯盟：激鬥峽谷」激鬥校園春季賽挑戰組冠軍賽，經過12日一整晚的激烈比賽，最終由萬能科技大學電競代表隊「萬能雄獅」以4比3逆轉稻江商職，奪下首屆挑戰組冠軍，並抱回高達15萬元的冠軍獎金。

為期3個月的激鬥校園春季賽畫下完美句點，此次挑戰賽集結了全國電競最強的16所學校參加，萬能科大一路過關斬將，打敗東泰高中、莊敬高職、光啟高中、健行科大、台北城市科大、黎明科大等來自全國的大專與高中職電競名校。

萬能科大電競代表隊去年在「英雄聯盟」項目才於LSC校園賽稱霸全國，而今年二月剛成立的新項目「英雄聯盟：激鬥峽谷」也拿下冠軍。萬能科大領隊胡裕強表示，新遊戲項目的隊伍組成非常不容易，當初花了很多時間找適合的同學從零開始練習，很多人都是練習到天亮。

萬能科技大學校長莊暢表示，近3年該校積極發展電子競技，配合資訊工程系與資訊管理系的專業師資與設備，設立專業競賽場館，培訓專業選手、教練、實況主、導播、活動企畫，遊戲設計、電腦硬體設備與電腦周邊人才，目的就是要建立快樂學習的電競環境。

萬能科技大學電競代表隊「萬能雄獅」在首屆「英雄聯盟：激鬥峽谷」激鬥校園春季賽中奪得冠軍，並抱回高達15萬元的冠軍獎金。圖／萬能科大提供
萬能科技大學電競代表隊「萬能雄獅」在首屆「英雄聯盟：激鬥峽谷」激鬥校園春季賽中奪得冠軍，並抱回高達15萬元的冠軍獎金。圖／萬能科大提供

教育部 體育

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