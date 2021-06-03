瑞芳高工停課不停學 挑戰多鏡頭線上實作

自新北市5/18開始停止在校上課後，瑞芳高工除一般國英數等學科外，還有實習與技職專業教學需要落實，為此老師們利用筆電或手機進行多鏡頭直播，示範專業技能實作，並要求學生在家作業後上傳雲端檢核，目前已有九成五的繳交率，也展現這三週以來學生適應線上學習的成果。

瑞芳高工土木科主任趙雅靜表示，以目前「製圖實習」課為例，老師會請學生在家裡拿出兩個三角板，透過三個鏡頭，一顆拍攝老師的黑板版書，一顆供另一位老師觀察學生線上的反應，然後觸控電腦的螢幕讓學生跟著直播一同動手做，課程學生都有加進line群組，老師們可以統一看到大家作業繳交的狀況，並做出評量。

瑞芳高工校長顏龍源表示，瑞芳高工在教務處及各科老師努力設計課程下，不管是木工、程式的遠端實作，學生都能在家持續學習，教學上善用工具，加上發揮一些創意，很快能掌握遠端教學的訣竅，讓線上課程正好成為翻轉教室的好時機。

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