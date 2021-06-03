新北鶯歌工商 學子多元發展培養一技之長

鶯歌工商舉辦國際教育交流，進行海外學校參訪，體驗當地文化，開拓學生視野。圖／新北市立鶯歌工商提供

新北市立鶯歌工商辦學採「務實教學」，秉持著做中學的原則，讓學生在3內年累積大量實作經驗，並落實多元選修，依個人興趣為導向，將學生創意結合業師的實務能力，提升學生專題製作水平。校方強調多元發展，學生皆能依自己興趣，選擇課程方向，培養一技之長。

校園建設更新

鶯歌工商歷史悠久，但學校為提升辦學品質，積極更新設備，近年已逐步完成各大樓廁所、防水、電梯、運動場館等等硬體設施的整建。

另在節能方面，校方也推動智慧節能燈具汰換、利用廢水回收提供澆灌花木與頂樓灑水降溫系統、太陽能板發電系統及廣場基地保水透水磚改善等等環保工程，成效有目共睹。

另外，校內圖書館主體共4樓，空間寬敞大方，約有1200坪，已與大學圖書館規模相等，館藏圖書豐富，能讓學生在此學習新知、辦理各項藝文活動。

注重全人教育

鶯歌工商相當注重品德教育，從日常的環境清潔打掃、人際關係的應對進退再至3C手機用品管理善用與各項服務學習等都不馬虎，期盼以全人教育為目標，培養品德、才能兼備的學生。

鶯歌工商在教育方面是提供多元課程供學生選擇，讓孩子在團隊合作中找到自己的定位，發揮所長，學生在學習自己喜好的事物時，能力也容易成長，實務知識大幅提升，校內各科都設計有不同與它校的教學方式。像是美術工藝科玻璃組的學生就會將創新想法融入傳統藝術，以年輕人的思維，發想、設計出一系列優美茶具。

美術工藝科玻璃組學生將創新融入傳統藝術，發想、設計出一系列優美茶具。圖／新北市立鶯歌工商提供

而廣告設計科的畢業製作就分成8組，包括設計實務、藝術創作、圖文編排、攝影創作、攝影剪輯、空間設計及校定必修包裝設計、動畫多媒體設計，學生可依個人興趣，選擇組別，再由不同專業的老師給予個別教學。

鶯歌工商由孔令文校長(左9)親自帶領21位教師參加北一區PVQC大賽。圖／新北市立鶯歌工商提供

知名業師傳藝

鶯歌工商指出，他們除了校內課程，還會邀請知名業師教課，連結當地社區，與企業產學合作，形成產業鏈，讓孩子及早接觸到職場，不只學習技術，也提升心理狀態，讓學生變得更加成熟，藉此方式培養專業人才。

鶯歌工商外師教授學生專業知識，讓學生不只擁有技術能力，連基本學科也能與一般高中生競爭。圖／新北市立鶯歌工商提供

鶯歌工商指出，由於校方講求多元發展，所以除實務上的學習，基本學科也不能放過，校內許多學生會報名參加英文詞彙與聽力競賽，每年表現都相當優異，校方希望讓孩子擁有各種知識，讓他們畢業有能力自由選擇要升學或者就業，在未來成為國家棟梁。

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