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桃園六和高中統測成績亮眼 國立科大預估人數再創新高

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
機電科劉軒豪（右二）、張宇寰（左二）有機會同時錄取台科大。圖／桃園市六和高中提供
機電科劉軒豪（右二）、張宇寰（左二）有機會同時錄取台科大。圖／桃園市六和高中提供

桃園市私立六和高中參加四技二專統一測驗成績亮眼，每個職群科別前標都高於全國前標平均分數許多，預估頂尖國立科大錄取率將再創新高。

六和高中多位國中部直升學生表現佳，機電科學生劉軒豪國中會考成績3A2B，原本可以上不錯的公立高中，同科同學張宇寰會考成績只有1A4B，兩人都選擇直升六和高中，這次統測成績分別為全國第8名及第14名，預估都能錄取台科大機械工程系；機電科學生預計可上台科大2人、北科大3人、臺師大1人，其他學生也能錄取理想志願。

直升學生還有資訊科石議鈞，國中會考成績只有1A4B，統測601分英文滿級分，預估可上台科大電子工程系；黃翊暘國中會考2A3B，考岀576.5分，預估可上國立科技大學電子工程系。

多媒體設計科王昱炘國中會考2A3B，今年報考學測已順利考取彰化師範大學美術系；黃楚媗國中會考成績3A2B，統測595分，專業科目皆180分以上，預估可上臺北醫學大學牙體技術系；蔡千玉國中會考成績不理想只有5B，經過3年努力統測考了585分，預估可上國立臺北科技大學互動設計系視覺傳達設計。

應日科冀炳閎國中會考3A，柯宣妤國中會考5B升六和，統測分別考出全國第6及第7名。冀炳閎預估可上台北科技大學文化發展系，柯宣妤預估可錄取雲林科技大學企業管理系；應英科安珮綾國中會考1A4B，統測成績全國第20名，預估可上台北科技大學應用英語系。

林繼生校長表示，六和高中高職部有6班，實務與理論兼重，並兼顧實習及教學，除了白天的學習之外，夜間還提供同學課程強化與自主學習的機會與環境，讓同學的成績都能突飛猛進，在桃園公私立學校升學數一數二。除了上述考上頂尖科大學生，國立科大的比率也創新高。

林繼生強調，不管國中會考成績如何，經過老師3年的教導與完整的自主學習配套作法，都能讓學生考出比原來程度更好的成績。

應日科冀炳閎（左）、柯宣妤（右）統測表現優異。圖／桃園市六和高中提供
應日科冀炳閎（左）、柯宣妤（右）統測表現優異。圖／桃園市六和高中提供
多媒體設計科黃楚媗與林繼生校長。圖／桃園市六和高中提供
多媒體設計科黃楚媗與林繼生校長。圖／桃園市六和高中提供
六和高中機電科統測表現不錯，校長、主任和力爭上游的黑馬學生合影。圖／桃園市六和高中提供
六和高中機電科統測表現不錯，校長、主任和力爭上游的黑馬學生合影。圖／桃園市六和高中提供

會考 統測 台科大

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