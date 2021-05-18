明台高中寵物指導手檢定放異彩 校方勉成為行業生力軍

寵物產業快速發展，台中市明台高中寵物科14位學生最近參加「2021KCT指導手資格檢定競技比賽」不僅全數通過C級指導手檢定，其中二年級的鄭吏凱還獲得C級檢定技術獎與C級競技大賽第一名，校方今表揚所有得獎學生，同時祝他們未來能成為行業中的生力軍。

鄭吏凱說，非常感謝學校提供等同業界的實習環境，並在專業老師指導下，累積實務經驗以及對犬種的認識，才可以僅以不到兩年時間，就在老師專業教導與學生用心學習下，成為專業的指導手，未來也將朝向成為指導犬隻美姿美儀專業人員方向繼續努力。

校長林垂益指出，台灣畜犬協會（KCT)）是國際證照單位，指導手檢定分為A、B、C級，考試主要內容為動態的犬隻牽引、立姿考試，指導手在賽場上需讓牽引的犬隻表現出最大優點，因此對於犬種的心理、個性、標準等要非常了解。

除此，指導手還需具備美容技巧，上場前須先將犬隻整理好，在檢定比賽中展現犬隻完美姿態，隨時調整狗狗的狀態，賽後亦要將犬隻清理乾淨，這些流暢且熟悉的動作是專業指導手必備的技能。

他說，全世界寵物產業快速發展，寵物產業專業人才重要性與需求日益增加，明台高中寵物經營科學生均具備就業實務能力，畢業即就業，提供業界充足的人力資源，為寵物產業培訓專才，創造產學雙贏。