台灣是永不停止道歉的島嶼？統測作文題目「不好意思」 蔡淇華師：超棒的思辨題

110學年度四技二專統一入學測驗於5月1、2日兩天進行全國統一測驗（統測），第一天共同科目國文的寫作測驗，要求考生分析「不好意思」在生活中的運用與影響。惠文高中蔡淇華老師在臉書貼文表示，這是一道很棒的思辯題，值得讓學生去反思自己的文化，並說明該題目如何下筆。

四技二專統一入學測驗今年國文科寫作測驗要求考生分析「不好意思」在生活中的運用與影響。圖／取自技專院校入學測驗中心網頁

是「不好意思」，超棒的思辨題

BBC旅遊版說

台灣是「永不停止道歉的島嶼」

台灣人到底是缺乏自信？

還是擁有華人最精緻的

無與倫比的禮貌？

都值得讓學生去反思自己的文化

寫思辨題其實很簡單

就是

第一段 表明立場

（不要模棱兩可喔）

第二段 舉出實例論述

（記得支持論點至少要有兩點喔！沒有舉實例會變成空談喔！）

第三段 要說出反向觀點

（舉出一點就夠了，但不能沒有，不然就沒有批判性思考，而且價值是比較出來的，沒有比較就無法產生論說文最重要的論點evaluation )

第四段就是 在兩利相權取其重，兩害相權取其輕之下，再強調一次自己支持的論點。

（如果能夠用意象結尾留餘韻那就太棒了👏例如禮貌是人際之間的「潤滑劑」，可以讓社會這個大機器運作的更加平順）

事實上對岸在四五年前

就開始流行這個題目

然而南橘北枳

因為兩地文化的不同

大陸的作文引導幾乎都著重在

我們做任何事要「勇往直前」

不要常覺得不好意思

就好像李廣不好意思問路

最後會葬送整個部隊

真的要給統測作文的出題老師

大大的掌聲

這幾年的題目出得太棒了

包括從台灣的物廉價美

讓新生代去反思

如何不要讓自己成為低薪族

或者去比較「做了」、「做完」

跟「做對」、「做好」之間的差別

每次大學學測一考完

一個小時後

全台灣都是作文題目的報導

然而統測的作文已經考完了好幾個小時了

網路上竟然查不到任何資訊

台灣人對高中與高職的心態

可見一斑

都是台灣的孩子

都要好好的重視他們

讓他們傳承島嶼最精緻的禮貌

任何事情都可以做完丶做對丶又做好

過完充滿自信，又不廉價的一生！

PS

1、

女兒唸了高職才有今天

我超感謝台灣的高職教育

2、

其實老外也是一直說對不起的

I’m sorry是做錯事以後講的

Excuse me是造成不便前說的

Pardon是麻煩再講一遍

都是 對不起

語言是文化精緻與否的量尺

說真的

我以台灣人「無與倫比的禮貌」為榮