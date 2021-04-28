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全台唯一登專利百大前十名！城市科大擴大招募名師

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
經濟部公布2020專利百大，城市科大是全台唯一榮登專利申請前10名的大學。圖／台北城市科技大學提供
經濟部公布2020專利百大，城市科大是全台唯一榮登專利申請前10名的大學。圖／台北城市科技大學提供

經濟部智慧財產局公布「2020年專利百大排行」，本國法人專利申請以台積電居冠，台北城市科技大學首度進入第十名，也是全台唯一榮登前十大的大學。校方表示將擴大教學能量，正力聘新血輪，期許給學生就業競爭力。

城市科大表示，校方之所以能緊跟台積電、鴻海之後，成為全國唯一進入專利百大前十大的大學，主因是校方鼓勵師生發揮創新發明精神，學生在「做中學、學中做」裡學習，國際發明展總獎牌數至今已累計29屆全國第一。

城市科大說，此外也有高爾夫球校隊連續八年全國大專盃團體組第一、「世界盃電腦應用技能競賽」全國第一與世界廚藝大賽金牌等諸多好表現，校方不畏少子化危機，正擴大招募專任師資。

城市科大指出，這次要招聘的專業領域包括資工系的AI人工智慧、電機系機電整合、企管系財務管理、觀光系觀光旅遊、烘焙學程麵包及和果子等製作、機械系機械加工及CNC等，歡迎各界具創新能力的專業人士到城市科大人事室網頁「徵才訊息」查詢。

城市科大

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