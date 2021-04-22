台科大開發仿電鰻薄膜 提升海洋清淨能源效能

台灣科技大學表示，校內化工系教授葉禮賢與台灣大學化工系教授吳嘉文合作，指導學生開發仿電鰻生物離子通道功能性的高效滲透能源發電機，研究具有超高速離子傳輸、離子二極體特性的異質薄膜，可應用在先進分離技術、海水淡化等能源領域，突破效能的限制。研究成果近日登上國際頂尖期刊「科學前緣」。

台科大校長顏家鈺表示，為了永續發展目標，世界各國相繼投入清淨能源的研究。台科大與台大近一年多來在科技部支持下，共組沙克爾頓研究團隊，針對過去海洋清淨能源發展的瓶頸，提出具突破性的研究成果，也讓世界看見台灣頂尖的研發能力。

台科大化工系教授葉禮賢表示，海洋清淨能源是利用離子選擇薄膜，將鹽差混合自由能轉換成電能的滲透能源，但過去研究受限於無序奈米孔洞薄膜的高質傳阻力，以及明顯不足的離子選擇性，導致效能突破上受到限制。

台科大表示，為了突破此一限制，研究團隊受電鰻的發電細胞啟發，參考它高孔洞密度、高離子傳輸且高離子選擇的次奈米尺度生物離子通道特性，經過重重難關，終於成功將「大面積範圍」、「連續」、「無缺陷」的金屬有機骨架薄膜，成長於另一高度有序氧化鋁奈米通道薄膜上。

葉禮賢表示，研究成果驗證此異質薄膜具有超高速離子傳輸與離子二極體特性，可幫助離子快速往單一方向運行，輸出的滲透能源功率密度、陰離子選擇比，都創下領域內的新世界紀錄。研究成果除了可以應用於清淨能源產電，未來在海水淡化等先進分離技術領域，也具高度的應用價值，是海洋能源利用的一大突破。