國三生愛上漆作 首次參賽就奪金
瑞芳國中三年級的葉俊祥家境清寒，與媽媽、外婆相依為命，卻仍奮發向上，國三到土木建築職群的技藝合作班後，開始接觸並愛上漆作，日前他首次參加勞動部勞動力發展署舉辦的全國技能競賽北區分賽，一鳴驚人奪得金牌，9月底將赴高雄參加全國技能競賽。
葉俊祥多才多藝，不僅漆作拿下本屆北區分區賽金牌，今年新北市國中技藝競賽，他也拿下木工組第一名，他說，未來志願是以瑞芳高工室內設計為主，繼續朝自己的興趣與職涯發展。動靜皆宜的他，放下油漆刷後還喜歡跳舞，平時沒有培訓時，也會跟朋友一起模仿韓國偶像天團BlackPink的舞蹈，透過跳舞來抒解壓力。
全國技能競賽今年邁入第51屆，競賽分北中南3區同步舉行，北區分區賽由勞動部桃竹苗分署舉辦，參賽選手人數多達1271人，是參賽人數規模最大、最多的競賽區域，競爭十分激烈，桃竹苗分署今年也派出202位青年組及青少年組的培訓選手參加。
桃竹苗分署長賴家仁表示，職業技能的觀念漸漸獲得各校重視，緊接而來的比賽項目還包括機電整合、家具木工、珠寶金銀細工、花藝、3D數位遊戲藝術、旅館接待、國服、資訊網路布建等，競賽成績將於24日上午10點30分於桃竹苗分署及勞動部技能檢定中心官網同步公告。
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