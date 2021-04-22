快訊

長照機構人員明起接種AZ疫苗 指揮中心下午2時記者會

南韓女性三代的傷害複製？故鄉陌事至死方休

國三生愛上漆作 首次參賽就奪金

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
葉俊祥國三開始接觸並愛上漆作，日前他首次參加勞動部勞動力發展署舉辦的全國技能競賽北區分賽就奪得金牌。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
葉俊祥國三開始接觸並愛上漆作，日前他首次參加勞動部勞動力發展署舉辦的全國技能競賽北區分賽就奪得金牌。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

瑞芳國中三年級的葉俊祥家境清寒，與媽媽、外婆相依為命，卻仍奮發向上，國三到土木建築職群的技藝合作班後，開始接觸並愛上漆作，日前他首次參加勞動部勞動力發展署舉辦的全國技能競賽北區分賽，一鳴驚人奪得金牌，9月底將赴高雄參加全國技能競賽。

葉俊祥多才多藝，不僅漆作拿下本屆北區分區賽金牌，今年新北市國中技藝競賽，他也拿下木工組第一名，他說，未來志願是以瑞芳高工室內設計為主，繼續朝自己的興趣與職涯發展。動靜皆宜的他，放下油漆刷後還喜歡跳舞，平時沒有培訓時，也會跟朋友一起模仿韓國偶像天團BlackPink的舞蹈，透過跳舞來抒解壓力。

全國技能競賽今年邁入第51屆，競賽分北中南3區同步舉行，北區分區賽由勞動部桃竹苗分署舉辦，參賽選手人數多達1271人，是參賽人數規模最大、最多的競賽區域，競爭十分激烈，桃竹苗分署今年也派出202位青年組及青少年組的培訓選手參加。

桃竹苗分署長賴家仁表示，職業技能的觀念漸漸獲得各校重視，緊接而來的比賽項目還包括機電整合、家具木工、珠寶金銀細工、花藝、3D數位遊戲藝術、旅館接待、國服、資訊網路布建等，競賽成績將於24日上午10點30分於桃竹苗分署及勞動部技能檢定中心官網同步公告。

葉俊祥國三開始接觸並愛上漆作，日前他首次參加勞動部勞動力發展署舉辦的全國技能競賽北區分賽就奪得金牌。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
葉俊祥國三開始接觸並愛上漆作，日前他首次參加勞動部勞動力發展署舉辦的全國技能競賽北區分賽就奪得金牌。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部 瑞芳

延伸閱讀

太魯閣號事故「政府殺人」？ 台鐵準局長點頭

台大有疫苗恢復假好幸福 其他醫院這樣做

竄改初審法案？ 綠委批勞動部把立委當傻瓜、藐視國會

斥資300萬元！全國最大教學用「無塵噴烤漆室」8月開班

相關新聞

國三生愛上漆作 首次參賽就奪金

瑞芳國中三年級的葉俊祥家境清寒，與媽媽、外婆相依為命，卻仍奮發向上，國三到土木建築職群的技藝合作班後，開始接觸並愛上漆作...

高英工商連5年獲建教考核一等校 就業專班合作廠商42家

高英工商連續5年蟬聯教育部建教合作考核「一等學校」，校長陳德松今天表示，除召開建教合作廠校協調會，實習處也針對建教生的權...

大榮中學設燁聯就業保證班 1學期補助1萬、就業薪3萬起

高雄市大榮中學於與燁聯鋼鐵公司簽訂產學合作契約，設立「燁聯就業保證班」，即日起展開110學年度招收高一新生計畫。校方表示...

兼顧升學與就業 雙軌計畫助圓夢崑科大畢業生現身說法

崑山科大電機系學生林品睿邊念書邊在國呈儀控電機接受訓練，他表現優異，今年25歲畢業公司就加薪留用，後來晉升儲備幹部，成為...

弘光科大藝術中心辦展 他在塗鴉界被檢舉最多次也參展

弘光科技大學藝術中心舉辦「高級現成物與裝備檢查」展覽，策展人李承道邀請10位知名年輕的新銳藝術家展出獨具個人風格的作品，...

統測跨考「電機＋電子」 3年新高

四技二專統測五月一日登場，技專校院入學測驗中心統計，今年僅八點八萬人報名，比去年少了六八二五人，但以往跨考明星組合一直是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。