企業求才難 科大校長建議：把徵才費用轉為獎學金

在半導體、3C產業等大企業競爭下，一些中小型企業要找到適合的人才難度增高，修平科技大學校長陳建勝建議，從精算角度來看，與其把錢用在徵人上，不如把錢花在與科技大學成立產學合作專班、大方給學生獎學金，從人才在進入企業前就進行量身訂做式的培養，才能事半功倍，也有助於完成企業的社會責任（Corporate Social Responsibility，簡稱CSR）。

陳建勝說，企業徵才有所謂的「定著率」例如一家企業徵募10個員工，一年後走了6人，那麼定著率只有4成，公司又得再徵人；如果企業與學校合作，只離開4人，留下了6人，那定著率升高為6成，企業就可以省下那兩成的徵才支出。以一家企業每年的徵才成本而言，那兩成的經費是遠比給學生獎學金要來的高的。

而且，成立專班還至少有三項好處，分別是：

一、人才可以量身打造：除了課程可以與學校研究，還有助於學生了解企業文化、內涵，並可以就近觀察、培養未來員工。

二、人才晉用來源穩定：定著率提高，讓人事穩定，公司不必擔心人才斷層和流動。

三、善盡社會責任，獲得良好名聲：在CSR成為評量企業的標準之一下，協助學生受教育，企業易受社會推崇。

陳建勝說，許多企業苦於人才難尋或是為留住人才費盡苦心之餘，不如眼光放遠，把觸角伸進校園，把錢花在前面，會比後來找不到好的人才，甚至即使要花更多的錢還不一定找的到人更佳。

修平科大近年跟許多企業成立產學合作專班，陳建勝有感而發的說，除非是不想擴張和發展的企業，否則他認為及早與學校合作培養人才，將會是未來企業尋找人才最佳的方式。