產業大缺工 台積電科大徵才外籍班學生也要

國內產業缺工嚴重，不論從產業面，或是學校，最近都感受到需才恐急，國立勤益科技大學副校長駱文傑更說，「一早就有企業打電話來」、「不僅要本地生，也要外籍專班的學生」台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲日前在經濟部一項國際貿易活動中也提到，雖然工具機訂單快速成長，但人才卻被3C和半導體吸走，「這是目前面臨最大的挑戰」。

駱文傑和許文憲對此都發出警語，駱文傑認為傳統中小企業在面臨大廠徵才更具優勢下，未來人才的培育應更有長遠規劃，不能只是在有需求時靠徵才博覽會來徵才，而人才的缺乏對國家整體發展會有風險性，因為人力資源就是這麼少。

許文憲則是說，中低產業在往上爬時，未來5至10年人才若流失太多，對半導體和3C產業也沒有什麼好處；政府應做後盾，在人才培育，甚至是薪資上給予協助並做後循，讓各產業共同發展。

勤益科大是國內進行產學合作班數最多、培養人數最多的科技大學，校方最近接收到企業要人的訊息一波接一波。駱文傑說，台積電原本一般都是向台、清、交、成等大學求才，但近來方向已轉至國立台北科技大學、台灣科技大學等科技大學，且一去北科大就說要5百人；最近台積電也到勤益科大舉辦徵才說明會，有近百學生參加。

至於校外實習的待遇，據勤益科大公共關係室主任游信強說，一個月給3萬6千元，日前徵才說明會有80幾個學生參加，但目前僅4個人投履歷，台積電覺得太少，仍要學校請學生再踴躍投履歷表。而台積電需要的人才主要的是工程類為主，像是冷凍、電子、電機和機械類人才，「凡可跨領域的都需要」。

分析原因，駱文傑說，這和台積電正進行國內外大擴廠，以及台商返台都有關係。許文憲則說，當工具機產業在討論如何成為第二個護國神山時，大家都認為，在人才、軟體的培訓、薪資的結構等，都有賴政府協助。