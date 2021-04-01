111年學習歷程截止日撞期統測 教團籲開放延後上傳

111學年多元入學考試與招生時程草案昨天終於出爐，全國教師工會總聯合會表示，明年技術型高中（高職）生上傳高中學習歷程檔案的時間與統測撞期，恐讓學生疲於奔命，呼籲將學習歷程檔案上傳截止日延至統測後一到兩周。

全教總表示，檢視大學考試與招生的時程後，發現明年學生勾選學習歷程檔案的學習成果及多元表現，並上傳到學校資料庫的截止時間為2022年4月30日，恐將強碰同天登場的統測考試，將讓教學現場混亂。

全教總表示，觀察四技二專甄選入學簡章，各校都以「統測」成績作為甄選入學第一階段篩選門檻，學習歷程則做為第二階段的備審資料。兩種日期強碰在一起，造成技高、綜高學生需要一邊準備統測與應考、一邊完成上傳校內學習歷程檔案。設4月30日為上傳截止日，嚴重壓縮應考統測的考生作業時間，質疑「這難道又是一種重大學、輕技職的展現？」