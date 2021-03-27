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建國科大辦全國高中職新秘造型競賽 比技藝也比美麗

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
來自苗栗縣的李銘敏(右二)有建國科大美容系造型藝術組學姐陪她在秀台上練走秀。記者林敬家／攝影記者林敬家／攝影
來自苗栗縣的李銘敏(右二)有建國科大美容系造型藝術組學姐陪她在秀台上練走秀。記者林敬家／攝影記者林敬家／攝影

2021全國高中職新娘秘書造型設計暨CTU模特兒新秀選拔賽今天在建國科大美容系舉行，參賽選手除了比技藝外，也比模特兒造型是不是能夠吸睛，場面相當熱鬧。

技藝競賽上午開賽，比賽共分為新娘晚宴、新娘白紗兩組，另外還有模特兒秀研習。比賽時白紗組及晚宴組模特兒必須穿著好禮服，並以素顏進入考場，素顏包括髮型、臉部粉底和彩妝均不可以在賽前進行，髮型也必須全部在現場完成，各組完成作品時間為90分鐘，作品完成後至指定教室參賽，每組口頭報告創作理念和時間為20分鐘，另以模特兒來呈現作品成果。

建國科技大學美容系主任蕭蓉禎表示，比賽十幾年前就開始辦理，中間停辦了幾年，後來有高中職美容美髮科老師建議恢復比賽，讓高中職學生有機會互相觀摩，切磋技藝，今年才重新辦理，但因新冠肺炎疫情及防疫考量，縮小規模。

蕭蓉禎認為，技職教育的特色是實作技能教學，學生的技能越好，技術層次提高，畢業後進入職場更能駕輕就熟，

到建國科大參加模特兒秀研習中興商工學生李銘敏表示，她從小學舞蹈，高職改念時尚造型，後來她得知建國科大美容系有一個模特兒專業訓練基地，報名參加，為她找到表演藝術平台，果然名不虛傳。

比賽結果，新娘白紗設計組前兩名，第一名中興商工「異。戀」，第二名中興商工「白之聖潔」，第三名大成商工「戀蝶」。新娘晚宴造型設計組第一名僑泰中學「歐美幻化」，第二名致用高中「鳳華絕代」，第三名中興商工「黑曜岩」。這次比賽苗栗縣中興商工共獲三個獎項，成績令人刮目相看。

彰化建國科大舉辦全國高中職新娘秘書造型設計暨CTU模特兒新秀選拔賽中比技藝也在比美麗，選手聚精會神地在為模特兒造型彩妝。記者林敬家／攝影
彰化建國科大舉辦全國高中職新娘秘書造型設計暨CTU模特兒新秀選拔賽中比技藝也在比美麗，選手聚精會神地在為模特兒造型彩妝。記者林敬家／攝影
彰化建國科大今天舉辦全國高中職新娘秘書造型設計暨CTU模特兒新秀選拔賽比賽，模特兒充滿自信才能獲得評審青睞。記者林敬家／攝影
彰化建國科大今天舉辦全國高中職新娘秘書造型設計暨CTU模特兒新秀選拔賽比賽，模特兒充滿自信才能獲得評審青睞。記者林敬家／攝影
彰化建國科大舉辦全國高中職新娘秘書造型設計暨CTU模特兒新秀選拔賽中，新娘晚宴造型設計組第一名僑泰中學。記者林敬家／攝影
彰化建國科大舉辦全國高中職新娘秘書造型設計暨CTU模特兒新秀選拔賽中，新娘晚宴造型設計組第一名僑泰中學。記者林敬家／攝影

模特兒 髮型

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