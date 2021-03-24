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男不滿唸科大遭歧視掀論戰！ 網揭原因：問題出在教育體制

聯合新聞網 / 綜合報導
男大生發文抱怨科大屢遭歧視，引起網友熱烈討論。圖片來源／ingimage
男大生發文抱怨科大屢遭歧視，引起網友熱烈討論。圖片來源／ingimage

每年二到八月是大考的季節，學測、指考的成績能夠申請較重視學科教育的普通大學，而統測對應的則是看重技職教育的科技大學。有網友發文討論科大屢屢成為歧視受害者，引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文抱怨「科大所受歧視」，他在文中指出科大處處受人白眼，「說不要浪費國家資源，希望他們滅校，其實是錯誤的想法」。原PO解釋現行許多工作都需要受過技職教育的栽培，「像是醫院的工作者，高比例來自科大」，因此他認為全面要求科大廢校十分不合理，「難道一家工廠只需要工程師不需要作業員嗎？難道一個醫院只要醫生，不用護理師嗎？」文末他也直言，「很多人認為大學應該是菁英教育，但是卻不了解也不認為其他人需要教育。連飲料店做飲料都需要受訓了，怎麼會覺得科大應該全部消失？」

此貼文一出引起大批網友討論，「我不覺得科大的技能實作有比普大好」、「錯就是錯在當年讓一堆專科升技院再變科大，根本不需要這樣，技職教育本來就是應該要培養可靠穩定的實作技能人才，不是把這些資源浪費在強迫他們去接觸系統理論」、「我考高中那個年代學校老師都在推技職學校，當時有很多成績蠻不錯的人去選擇就讀高職，這樣其實蠻不公平的欸」。

也有一票網友認為問題出在教育體制，「台灣的問題是過於升學主義，忽視了技職的重要，科大廢不廢掉根本不重要，而是該從高職開始更加強調實作能力，才不會像現在科大在跟普大拚研究，然後實作還沒比普大好」、「因為統測是全筆試啊，一個重技術的技職體系升學管道，升學還考全筆試，真的搞笑」。

升學 廢校 Dcard

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