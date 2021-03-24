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培育數位人才 Facebook與20所科大產學合作

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北科技大學與19所技專校院攜手Facebook、外貿協會、無店面公會合作辦理「Facebook大學數位人才培育計畫」，今天進行啟動儀式。圖／台北科技大學提供
台北科技大學與19所技專校院攜手Facebook、外貿協會、無店面公會合作辦理「Facebook大學數位人才培育計畫」，今天進行啟動儀式。圖／台北科技大學提供

為推動數位經濟產業發展，台北科技大學與19所技專校院攜手Facebook、外貿協會、無店面公會合作辦理「Facebook大學數位人才培育計畫」，今天進行啟動儀式，提供線上及實體的數位行銷課程，更將媒合數位行銷相關企業的實習機會。

Facebook台灣香港總經理余怡慧表示，疫情推升產業數位轉型需求，Facebook積極協助台灣中小企業調整腳步，擴大投入資源培訓創新數位人才，希望透過 「Facebook大學數位人才培育計畫」，幫助在學學生提升數位技能與實戰經驗，更將補助優秀學生取得受國際產業界認可的Facebook Blueprint證照，強化台灣數位轉型能量。

行政院副院長沈榮津表示，很高興看到 Facebook為台灣數位轉型超前部署，聯合經濟部指導之外貿協會、教育部與各學校、及無店面公會的資源及力量，精準對接產業需求，縮短產學落差，為台灣中小企業培育擁有即戰力的數位人才，在數位經濟浪潮下，優化企業競爭力，帶領台灣在世界舞台發光發熱。

北科大校長王錫福表示，數位經濟帶動產業朝跨世代、跨境、跨領域、跨虛實等趨勢發展，這是台灣下世代產業成長的核心。北科大與Facebook合作設計適合大學生的課程，將透過「教育部促進產學連結合作育才平臺」推廣到各大專校院相關專長領域的教師，指導學生運用Facebook及其他線上教學資源。

王錫福指出，北科大這學期已開設「電商人才培育證照講座」課程，共202名學生修課，由北科大教授和Facebook講師合作親授，並開放各校參與計畫的教師旁聽觀摩。老師們亦會鼓勵學生取得電子商務分析師及Facebook Blueprint認證，為前進全球企業培養關鍵能力，成為產業的數位行銷人才。

北科大表示，「電商人才培育證照講座」課程表現優異同學，有機會獲得Facebook全額補助，取得國際數位行銷產業廣受認可的Facebook Blueprint證照。取得證照的學生將由無店面公會媒合，取得前往無店面公會會員廠商實習機會，共同提高學生畢業後的職場競爭力。

北科大 電商

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