樹人醫專開放校園 帶國中親師生「玩」索醫護專業

樹人醫護管理專科學校今天舉辦「校園開放」活動，邀請國中親師生和社區民眾參觀校園及教學設備，讓大家更加了解五專學制與學校醫護管理科系特色。今年以「遊樂園」為設計主軸，學校12科結合系科專業設計相關小遊戲，以闖關遊戲方式「玩」專業，體會「做中學learning by doing」概念。

樹人醫專「校園開放」活動構想，目的在介紹學校與推廣醫療照護觀念。試辦之後獲得好評，因而年年持續舉辦。為了方便民眾到校參觀，校方還貼心提供免費接駁專車，接送參觀民眾至車站。

樹人醫專校長郭啟東表示，為營造專業但不嚴肅的氣氛，今年特別以「遊樂園」為設計主軸，結合系科專業設計相關小遊戲，大家玩得很開心。除闖關遊戲外，各科另有系科參觀，由服務人員帶領來賓依照興趣參觀各科專業教室及教學設備。

岡山國中林同學說，透過護理科肌肉注射體驗，發現原來在老師帶領按部就班做，肌肉注射也能順利上手，也更加確定選擇護理的決定。路竹國中陳同學體驗美容保健科「屍速B列車」鬼屋及特效妝，覺得傷口特效妝很逼真。還有來自台中的家長帶著兒子到應用日語科體驗「炭治郎遊日本」，家長表示本來不放心把孩子送到外地就讀，但親自來看看校園，看到環境、教室跟老師們後，放心不少。