樹人醫專開放校園 帶國中親師生「玩」索醫護專業
樹人醫護管理專科學校今天舉辦「校園開放」活動，邀請國中親師生和社區民眾參觀校園及教學設備，讓大家更加了解五專學制與學校醫護管理科系特色。今年以「遊樂園」為設計主軸，學校12科結合系科專業設計相關小遊戲，以闖關遊戲方式「玩」專業，體會「做中學learning by doing」概念。
樹人醫專「校園開放」活動構想，目的在介紹學校與推廣醫療照護觀念。試辦之後獲得好評，因而年年持續舉辦。為了方便民眾到校參觀，校方還貼心提供免費接駁專車，接送參觀民眾至車站。
樹人醫專校長郭啟東表示，為營造專業但不嚴肅的氣氛，今年特別以「遊樂園」為設計主軸，結合系科專業設計相關小遊戲，大家玩得很開心。除闖關遊戲外，各科另有系科參觀，由服務人員帶領來賓依照興趣參觀各科專業教室及教學設備。
岡山國中林同學說，透過護理科肌肉注射體驗，發現原來在老師帶領按部就班做，肌肉注射也能順利上手，也更加確定選擇護理的決定。路竹國中陳同學體驗美容保健科「屍速B列車」鬼屋及特效妝，覺得傷口特效妝很逼真。還有來自台中的家長帶著兒子到應用日語科體驗「炭治郎遊日本」，家長表示本來不放心把孩子送到外地就讀，但親自來看看校園，看到環境、教室跟老師們後，放心不少。
今天也來了一群新住民家長及孩子，其中來自越南的家長體驗幼兒保育科「烏克麗麗狂想曲」時，幼保科一年級學生自告奮勇為來自越南同鄉的參觀家長即時越語翻譯，並以母語熱情親切的互動，讓新住民家長覺得很溫馨。
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