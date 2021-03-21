鳳梨買太多怎辦？ 科大示範蔭鳳梨豆醬 延長賞味期限

鳳梨4月起進入盛產季，台北城市科技大學餐飲管理系教師洪明照表示，為讓學生了解延長鳳梨賞味期限的密技，他傳承「蔭鳳梨豆醬」古早味給學生，一層鳳梨，一層米豆粕、一層糖慢慢堆疊進玻璃罐裡。做好的蔭鳳梨還能與魚、雞搭配入饌。

洪明照在「中餐烹調」課程中教授學生三道鳳梨菜單，包含「蔭鳳梨豆醬」、「鳳梨苦瓜雞湯」與「鳳梨蒸魚」。他表示，這次課程目的是要讓學生學習應用新鮮農產品，藉以提升農產品經濟價值，例如當鳳梨加工成為一罐「蔭鳳梨」時，販售價格會翻倍成長，並以「蔭鳳梨」為基底入菜發想創意，平價家常料理即可變身為藝術品等級的饗宴。

如何做「蔭鳳梨豆醬」？洪明照示範鳳梨削皮去心，切約一公分厚的片狀，將鹽與鳳梨拌勻，等待鳳梨出水；將玻璃罐用米酒洗過，再將米酒將米粕洗過後瀝乾備用；在玻璃瓶底層撒入一層米豆粕及糖，放入甘草片，將鳳梨片依序裝入瓶內，一層鳳梨、一層米豆粕、一層糖，最後加入紅標米酒後封蓋，放置在陰涼處熟成，約三到四周即可品嘗獨特風味。

學生也在課堂上實作，城市科大餐管系大二生吳思賢表示，上完課學會蔭鳳梨的獨到配方，才知道要小心拿捏食材比例與裝罐過程，是好吃的秘密關鍵。他在餐廳愛點的「鳳梨苦瓜雞湯」與「鳳梨蒸魚」，在課堂中也一一學會，當下品嘗酸甜滋味，齒頰生香久久不忘，迫不及待想回家煮給家人吃吃看。