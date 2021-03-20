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桃園龍華科大 4度獲選《Cheers》Top20辦學卓越大學

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
龍華科大榮獲《Cheers》2021大學辦學績效卓越Top 20，校長葛自祥（右）出席領獎。圖／龍華科技大學提供
龍華科大榮獲《Cheers》2021大學辦學績效卓越Top 20，校長葛自祥（右）出席領獎。圖／龍華科技大學提供

國內高教環境面臨少子化、私校退場與新冠肺炎疫情衝擊等嚴峻挑戰之際，《Cheers》雜誌3月18日舉辦「2021大學辦學績效成長Top 20」調查發表會暨頒獎典禮，龍華科技大學今年第4度入選全國Top 20辦學績效卓越大學，再度蟬聯私立科大第一名榮耀，由校長葛自祥親自出席領獎。

今年入榜Top 20大學中，僅有3所私立科大，龍華科大是唯一搶進前10名的私立科大，技職排名更僅次於臺科大、北科大這2所國立技職龍頭。《Cheers》在調查中指出，龍華科大今年大幅躍進9個名次，獲推薦理由主要為積極規劃課程，以模組化課程設計，培育學生專業技能接軌職場

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。並堅持「二不二要」，不刻意追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

龍華科大近年獲選教育部產業菁英訓練示範基地，成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，透過類產業環境工廠與業界同步的產線實作場域，並建置「人工智慧/物聯/邊緣運算聯合實驗室」，整合物聯網與傳統產業之創新服務應用。

另也成立「高端加工智慧化研發中心」，建立學生高端CNC加工技能；建置「時尚媒材工作室」培育具藝術、設計、科技之多元專業能力人才，透過產官學研通力合作，培養跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才，強化學生跨領域所需知識與技能，打造學子職場黃金競爭力，成為未來職場人才。

龍華科大長期深耕產學合作，培養務實致用人才，訂單式就業學程廣獲業界高度評價。圖／龍華科技大學提供
龍華科大長期深耕產學合作，培養務實致用人才，訂單式就業學程廣獲業界高度評價。圖／龍華科技大學提供
今年入榜Top 20大學中，僅有3所私立科大，龍華科大是唯一搶進前10名的私立科大。圖／龍華科技大學提供
今年入榜Top 20大學中，僅有3所私立科大，龍華科大是唯一搶進前10名的私立科大。圖／龍華科技大學提供

龍華科大 職場

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