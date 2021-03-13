崑山科大「鵝太兇」貼公告應對 網看第五點笑翻：鵝自己寫的吧！

台南崑山科技大學校內生態豐富，其中校園內的崑山湖飼有多隻土鵝、白天鵝、鴛鴦、黑天鵝，但由於鵝有地域性，學生只有稍微靠近，鵝群就會衝上前攻擊，學生不堪其擾，近日終於在湖邊貼出「被鵝攻擊時的應對」公告，不過公告的5個步驟，卻是要大家放棄掙扎，令網友笑翻，紛紛表示，「鵝勢力不容小覷」、「這是公告鵝寫的吧」。

網友近日在臉書「路上觀察學院」貼出公告照片，並稱「總算有貼告示牌了，每年被這些小王八蛋搞到重傷創傷的可不少，但明天就會被牠們拆掉呱」；只見公告上寫著被鵝攻擊的5大步驟，第一「注意警告信號」：假如鵝對你HONK，對你而言已經太遲了、第二「切勿奔跑」：鵝會飛，你無法逃離牠的怒火、第三「切勿反擊」、第四「切勿求援」、第五「冷靜地接受自己的命運」。

原PO貼出崑山科大被鵝攻擊的應對公告，內容令網友笑翻。圖擷自 臉書「路上觀察學院」

貼文一出後，網友紛紛笑翻，直呼「冷靜接受自己命運是啥」、「簡單來講就是一旦牠發現你，就給牠嘟一下，嘟到牠爽為止」、「這告示是鵝寫的吧」、「哪門子的沒用告示牌」、「應對方法是：忍一下就過去了」、「這要找當地經驗老到的總鋪師來處理」。

其中也釣出不少曾被鵝攻擊的苦主，「鵝的牙齒超可怕的」、「崑山鵝真的，以前在學校那附近溜滑板他會跑出來追，有一年崑山湖淹起來他們游走，讓學校出動橡皮艇把他們追回來」。