台南師生掃地創花藝 迎接山海圳綠道紫楝花季

每年台江大道公生日前，台灣山海圳國家綠道紫楝樹花就會盛開，整棵樹有如紫白的雪花，十分美麗，宛如台灣櫻花樹。社大台江分校志工今天一早就前往綠道打掃環境，花藝班師生也採集台灣紫楝樹花，做為花藝創作的在地花語素材，以環境守護及藝術參與來迎接紫楝花季。

社大台江分校指出，台灣楝樹是「台江土地公種的樹」，自古以來，在台江漁塭的岸邊就會長出來，冬天時，楝樹含子過冬，整棵樹有如金色玲子，春天一到，紫白相間的小花就會盛開，綻放著淡淡的花香。楝樹也是台江拓荒者的樹，數百年來在漁塭旁陪伴著做塭人拓墾，建庄結社。每年3月大道公生日前夕，紫楝花就會盛開，有如迎接大道公生日的到來。