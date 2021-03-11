仙人掌果做泡菜 澎湖科大用在地食材研發名產

澎湖科技大學今天用澎湖在地食材，開發風酥茹條、仙人掌泡菜、南瓜雪酪等多種特色名產，將在國際海上花火節亮相，未來將與澎湖在地業者合作，開創在地產業的新商機。

澎湖科技大學今天舉辦「澎湖在地特色原料利用及新產品開發成果展」，利用在地的仙人掌果、花生、風茹草和南瓜等作物，研發出有風酥茹條、南瓜雪酪、花生雪Q餅、仙人掌泡菜、琥珀糖及小舌餅等多種加工產品，讓在場的師生與民眾評比，吃的津津有味。

澎科大食品科學系副教授張弘志開發新產品，他表示，食科系新產品開發是教育部深耕計畫中的創新創業一門，今年以目前最受消費者喜好的仙人掌等相關在地作物來進行研發新產品。

澎湖科大食科系主任陳樺翰表示，今天所研發的產品，都選擇澎湖在地仙人掌果、花生、風茹草和南瓜等特有作物，師生們跳脫傳統學程，進行研發，不斷的學習、嘗試、創新與研究，開發出多樣性的新穎產品。

賴佩雯同學表示，在整個開發過程中，須結合業界與市場的需求，進行加工製程等設計，不時進行修正分析，感覺非常累，但看到今日的成果，都是值得的，近期內將進行小規模量產，國際海上花火節正式亮相。