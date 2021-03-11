快訊

要變天了！東北季風增強到下周日 兩個降雨熱區曝光

現場重現／余富誠滿壘1出局傳一壘 職棒五年象隊開幕戰屠獅

仙人掌果做泡菜 澎湖科大用在地食材研發名產

中央社 / 澎湖縣11日電

澎湖科技大學今天用澎湖在地食材，開發風酥茹條、仙人掌泡菜、南瓜雪酪等多種特色名產，將在國際海上花火節亮相，未來將與澎湖在地業者合作，開創在地產業的新商機。

澎湖科技大學今天舉辦「澎湖在地特色原料利用及新產品開發成果展」，利用在地的仙人掌果、花生、風茹草和南瓜等作物，研發出有風酥茹條、南瓜雪酪、花生雪Q餅、仙人掌泡菜、琥珀糖及小舌餅等多種加工產品，讓在場的師生與民眾評比，吃的津津有味。

澎科大食品科學系副教授張弘志開發新產品，他表示，食科系新產品開發是教育部深耕計畫中的創新創業一門，今年以目前最受消費者喜好的仙人掌等相關在地作物來進行研發新產品。

澎湖科大食科系主任陳樺翰表示，今天所研發的產品，都選擇澎湖在地仙人掌果、花生、風茹草和南瓜等特有作物，師生們跳脫傳統學程，進行研發，不斷的學習、嘗試、創新與研究，開發出多樣性的新穎產品。

賴佩雯同學表示，在整個開發過程中，須結合業界與市場的需求，進行加工製程等設計，不時進行修正分析，感覺非常累，但看到今日的成果，都是值得的，近期內將進行小規模量產，國際海上花火節正式亮相。

澎湖

延伸閱讀

澎湖惠民醫院重建資金缺 陳建仁拍片籲各界伸援手

澎湖棲地復育有成 杭灣珊瑚海洋花園吸睛

澎湖風浪大 探索夢號郵輪2021跳島首航過門不入

最強校花生了！簡廷芮喜迎小蘿蔔趁醒快拍報喜

相關新聞

搶學生大戰上演！ 台南添增兩所完全免試入學私校

國中教育會考將在5月15、16日舉行，今天開始受理報名，台南市預估報名人數較去年略減，學校也都加強學生複習，做最後衝刺。...

全校只剩1系！蘭陽技術學院驚傳下學期停止招生 校董發公開信說明

位於宜蘭頭城鎮的蘭陽技術學院受少子化衝擊，傳出將從下學期、即110學年度停止對外招生。學校董事會董事長劉石純對家長發出一...

影／嘉義某高工主任教官校門口撒尿 校內人士曝內情不單純

嘉義一所高工遭投訴指校內的教官疑在校門口尿尿，校方今天查證發現，當事人為中校主任教官，前年底的凌晨喝完酒後返回學校，一時...

花蓮台觀學院規畫停辦 257名學生盼原校畢業不轉學

台灣觀光學院董事會今年2月初決議朝停辦方向辦理，學生不滿表示，看新聞才知道學校將停辦，批評董事會和學校違背辦學承諾，「新...

55學生考取乙級證照 永平工商成果輝煌

桃園楊梅永平工商今年在國家級技術士技能檢定中再度交出漂亮成績單，包括汽車科、廣告設計科、資料處理科、觀光事業科、餐飲管理...

科大生重現經典戲「亂民全講」 描述Z世代青春心情

台北城市科技大學演藝事業系大四生畢製挑戰表演工作坊的經典戲「亂民全講」，全劇時空發生在第一次政黨輪替，一群年輕男女交織愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。