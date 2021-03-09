一時尿急忍不住！ 主任教官竟在校門口小便

近日網路流傳一則影片，男子在嘉義某職業學校門口小便，經網友搜尋確認這名男子為該職業學校的主任教官，這名主任教官今天對外坦承犯錯，願意承擔所有後果。

這所職業學校校長接受媒體訪問時表示，知道影片中人為任職學校主任教官時感到震驚又訝異，為人師長應為學生表率，卻因一時尿急而做出錯誤示範。

校長指出，影片為2019年時拍攝，雖然事隔1年多，校方已通報教育部國教署，將開人事評審會決定如何懲處。

這名主任教官坦承，2019年12月某日他與同事聚會，餐敘散會後已經凌晨，所以返校休息，守衛剛好巡視校園不在守衛室，他一時尿急才有不當行為，會勇於面對、承擔後果。