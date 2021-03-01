快訊

幸運兒是你嗎？威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看8.1億元

超瞎遊客投訴學校廁所髒 校方一查竟是擅闖管制區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科大生重現經典戲「亂民全講」 描述Z世代青春心情

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北城市科技大學演藝事業系大四生畢製挑戰表演工作坊的經典戲「亂民全講」。圖／台北城市科技大學提供
台北城市科技大學演藝事業系大四生畢製挑戰表演工作坊的經典戲「亂民全講」。圖／台北城市科技大學提供

台北城市科技大學演藝事業系大四生畢製挑戰表演工作坊的經典戲「亂民全講」，全劇時空發生在第一次政黨輪替，一群年輕男女交織愛恨情仇，不只邀請第一代演員韋以丞老師為學生現身說法，演藝系廖怡裬老師曾經參與校園巡迴的第二代演員，恰巧擔任指導老師，傳承意味濃，時隔20年學生將演繹出時下年輕人的感受，要為Z世代的青春疑難解鎖。

城市科大演藝系學生表示，即將踏入社會的他們充滿未知，透過「亂民全講」訴說內心的縮影世界，藉由「民主化」、「身份」、「feeling」、「全球化」等多段故事，表達出要畢業踏入社會的後青春期式的怒吼。

城市科大演藝系大四生林暉翔是這次畢製的製作人，他表示為了排演經典大作，從大三時即開始籌備，從挑選適合的演員、排練、燈光音響、成本預算，每個環節都是良好的學習經驗，最大的挑戰是回到台灣20年前「亂民全講」的時空背景，感受第一次政黨輪替、身份認同危機、真假民主的拉鋸、雞同鴨講的溝通障礙等，時致今日在排練劇本時卻發現，在現代年輕人身上有仍然有似曾相識之感。

林暉翔是Z世代的代表，他表示網路上也有和他一樣的年輕人自嘲根本就是「新冠世代」，回想他幼年時受到SARS波及，突然之間每到一處不是洗手就是量體溫，彼此害怕感染細菌，萬沒想到今年前畢業卻面臨新冠肺炎疫情攪局，不只影響生活、學習、實習，惶恐不安打亂年輕人的心。

城市科大演藝系大四生想要接下時代的挑戰書，將Z世代的年輕人經歷了大學即將畢業有的困惑、面臨就業的壓力，加上這兩年疫情肆虐，社會出現上班族被放無薪假等等多種困境，希望透過這齣戲來訴說青春的心情。

疫情

延伸閱讀

北大武山單日逾400人 設備、體能規畫不足莊主勸退單登

科大生畢製亂民全講青春廢言版 演繹Z世代不安

功夫動作遊戲《Sifu》今年問世！年輕人為了復仇這次會講武德嗎？

年輕人你捐血 我送金牌可可奶！

相關新聞

科大生重現經典戲「亂民全講」 描述Z世代青春心情

台北城市科技大學演藝事業系大四生畢製挑戰表演工作坊的經典戲「亂民全講」，全劇時空發生在第一次政黨輪替，一群年輕男女交織愛...

明新科大首屆國際產學專班生將畢業 海外台商預約人才

明新科技大學自2017年配合年政府推動新南向教育政策，前往東南亞國家招生，開辦「國際學生產學合作專班」，第一屆200多名...

大學博覽會詢問高 朝陽科大：唯一與航空公司合作飛行培訓

朝陽科技大學新成立「飛行與民航人員技術系」昨今兩天參加大學暨技職校院多元入學博覽會時，受到不少家長和學生的詢問，攤位前總...

全台首例！永達技術學院抗告又敗訴 確定被解散清算

永達技術學院停辦已6年，教育部前年向法院聲請解除永達全體董事職務，並籌組公益董事進入學校，遭原董事會提起抗告。教育部今證...

輔大聖心停招高中高職部 蔡適應：少子化衝擊全台教育

基隆市輔大聖心中學高中、高職部，自民國111年度將停招3年，立法委員蔡適應今天表示，感到十分惋惜，少子化現象對全台灣的教...

永達技術學院抗告失利 確定走向解散清算

永達技術學院停辦至今6年，教育部於108年向法院聲請解除董事職務，但董事會提起抗告。教育部今天證實，台灣高等法院高雄分院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。