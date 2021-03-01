科大生重現經典戲「亂民全講」 描述Z世代青春心情

台北城市科技大學演藝事業系大四生畢製挑戰表演工作坊的經典戲「亂民全講」，全劇時空發生在第一次政黨輪替，一群年輕男女交織愛恨情仇，不只邀請第一代演員韋以丞老師為學生現身說法，演藝系廖怡裬老師曾經參與校園巡迴的第二代演員，恰巧擔任指導老師，傳承意味濃，時隔20年學生將演繹出時下年輕人的感受，要為Z世代的青春疑難解鎖。

城市科大演藝系學生表示，即將踏入社會的他們充滿未知，透過「亂民全講」訴說內心的縮影世界，藉由「民主化」、「身份」、「feeling」、「全球化」等多段故事，表達出要畢業踏入社會的後青春期式的怒吼。

城市科大演藝系大四生林暉翔是這次畢製的製作人，他表示為了排演經典大作，從大三時即開始籌備，從挑選適合的演員、排練、燈光音響、成本預算，每個環節都是良好的學習經驗，最大的挑戰是回到台灣20年前「亂民全講」的時空背景，感受第一次政黨輪替、身份認同危機、真假民主的拉鋸、雞同鴨講的溝通障礙等，時致今日在排練劇本時卻發現，在現代年輕人身上有仍然有似曾相識之感。

林暉翔是Z世代的代表，他表示網路上也有和他一樣的年輕人自嘲根本就是「新冠世代」，回想他幼年時受到SARS波及，突然之間每到一處不是洗手就是量體溫，彼此害怕感染細菌，萬沒想到今年前畢業卻面臨新冠肺炎疫情攪局，不只影響生活、學習、實習，惶恐不安打亂年輕人的心。

城市科大演藝系大四生想要接下時代的挑戰書，將Z世代的年輕人經歷了大學即將畢業有的困惑、面臨就業的壓力，加上這兩年疫情肆虐，社會出現上班族被放無薪假等等多種困境，希望透過這齣戲來訴說青春的心情。