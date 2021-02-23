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四技二專技優保送放榜 花蓮高工5人錄取國立科大

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮高工5名學生技優保送國立科大，左起為：張兆旻、戴仲翔、校長黃鴻穎、劉慶豐、許浩維與彭崧瑜。圖／花蓮高工提供
花蓮高工5名學生技優保送國立科大，左起為：張兆旻、戴仲翔、校長黃鴻穎、劉慶豐、許浩維與彭崧瑜。圖／花蓮高工提供

110學年度四技二專技優保送入學成績放榜，花蓮高工5名學生因為在全國各項競賽表現優出，獲保送國立科技大學。其中去年獲得全國技能競賽金牌的劉慶豐，錄取台灣科技大學機電專班，他認為「保送是另一個挑戰的開始」，正在職訓局學習室內設計、3D繪圖與木工，厚植實力。

除了劉慶豐，其他4名國立科大準新鮮人，還有建築科戴仲翔和張兆旻攜手進入台北科技大學土木工程系、電機科許浩維與彭崧瑜錄取高雄科技大學智慧系統技優專班。

劉慶豐去年9月參加第50屆全國技能競賽，在電氣裝配項目獲得金牌，優異成績讓他保送台灣科技大學機電專班。

戴仲翔和張兆旻則是去年11月參加全國工科技藝競賽，在測量職種拿下金手獎第一名。他們知道錄取國立科大，直說很感謝指導老師尤冠勛與陳怡萱，當時在準備技藝競賽時，不管放學、周末假日，兩位老師都會在旁指導，如果沒有兩位老師的用心，他們不會拿到全國第一，更不可能保送國立科大。

許浩維與彭崧瑜也說，錄取國立高雄科大感覺非常不可思議，家人和指導老師吳正旭是最想要感謝的人。

校長黃鴻穎表示，花工學生或許在學科方面沒有十分優異的成績，但只要願意在老師指導下，在專業技能上用心，絕對也能開創出自己的一片天。

花蓮高工5名學生技優保送國立科大，左起實習主任陳文帆、張兆旻、戴仲翔、校長黃鴻穎、劉慶豐、許浩維、彭崧瑜、教務主任汪冠宏與註冊組長陳志奇。圖／花蓮高工提供
花蓮高工5名學生技優保送國立科大，左起實習主任陳文帆、張兆旻、戴仲翔、校長黃鴻穎、劉慶豐、許浩維、彭崧瑜、教務主任汪冠宏與註冊組長陳志奇。圖／花蓮高工提供

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