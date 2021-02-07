台東高商爭取整建跑道、體育館 最快今年施工

台東高商紅土跑道創校使用迄今30多年，校內體育館地面凸起，影響學生運動，學校規畫改設PU跑道，整修體育館，透過立委劉櫂豪向體育署爭取2190萬元補助，最快今年動工。

東商學生表示，紅土跑道目前還堪用，但使用時間太久，很多地方土質都已經鬆軟，沒有穿釘鞋跑步很容易打滑，容易受傷，如果不能重新整建鋪設，希望能有更好的如PU跑道可以使用。

劉櫂豪說，台東高商多年來培育排球、籃球、足球、田徑及桌球隊運動人才，但30多年來紅土跑道已老舊不堪需要改善；而體育館翻新至今也超過10年，膨脹破損區塊不斷出現，籃球架超過年限依然使用，都相當危險。