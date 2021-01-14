培育3D列印人才 台科大學生動手做大型校園扭蛋機

台科大表示，校內材料系、機械系、自動控制研究所等跨院系師資，近期在校園建置3D列印實作場域，並開設3D列印科技微學程，為提升學生3D列印實作能力。校方舉辦扭蛋機實作競賽，學生們整合3D列印、機構設計等技術，在校園打造別具特色的巨型扭蛋機。

台科大表示，這項課程源自校方向教育部提出「發展智慧機械之3D列印實作場域建置」計畫，獲教育部1600萬元補助，在校園內建置3D列印實作場域，架設3D列印機、雷射切割機、手持式3D掃描機等共70台設備儀器。另透過計畫推動，整合材料系、機械系、自控所相關3D列印課程，培養3D列印人才。

校方表示，3D列印科技微學程開放大學部與研究生修讀，課程內容包含3D列印原理與應用實務、積層製作概論、機電整合系統、高分子加工、自動化工程、電腦輔助設計、產業實習等跨領域課程。

為鼓勵學生動手做，台科大表示，這學期首度舉辦3D列印專題競賽，學生必須運用3D列印技術完成一座超大型的扭蛋機。參賽學生整合3D列印、雷射雕刻、電腦繪圖、機構設計等能力，打造各式精巧的扭蛋機關，扭蛋機更融合台科大校園景觀與特色，歷經三個月的製作終於完成大型3D列印作品。

參與競賽的機械系大二學生李志軒表示，第一次挑戰製作大型實體作品，要把所有機構拼湊起來，還要可以正常運作，其實不容易，尤其讓扭蛋順利滾下來是最有挑戰性的。他們為了把校園景觀融入進作品當中，還設計類似學校大樓電梯的機關，經過反覆測試扭蛋移動軌跡，終於在有限的空間內完成電梯設計。

參與3D列印課程的材料系大三生邱允平說，材料系比較偏重材質的研究，透過學程除能了解材料系本科的知識，還可以學習色彩學、影像科技、控制等跨領域的專業知識和技術。有了3D列印實驗室後，許多原本必須到外面找廠商客製化的零件都能自己3D列印出來，不論是日後做研究或是專題製作，都能夠更加省時、有效率。