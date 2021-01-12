長女整體造型大賽如集團結婚 女教師成了美新娘

台南市長榮女中今舉辦整體造型大賽，20位老師充當新娘，由時尚科學生操刀裝扮；男老師則在美容科學生的剪燙髮大賽中，擔任模特兒，別開生面的競技實境秀，就像辦喜事，熱鬧又緊張。

科主任邱心怡指出，平時學生多以假人頭練習，彩妝課則是同學間互化，每年雖有畢展，但講究誇張技法及酷炫造型，難以印證學生是否能滿足一般客人需求，所以舉辦這場分組競賽。美容科比剪燙、時尚造型科比新娘造型。

新娘秘書組共有20位教師參加，邱主任說，剛在練習時，所擔心的問題真的發生了，習慣誇飾的學生，又面對皮膚較乾燥的大齡新娘，幾乎把師長給醜化、妖魔化了，讓她很憂心學生會在舞台上漏氣，沒想到正式比賽一登場，展現大將之風，俐落精準地完成整體造型，看到每位老師貌美如花，令她讚嘆孩子的可塑性與潛力。而男女模特兒一字排開，場面像是辦集團結婚，二度披婚紗的資深教師笑說，感覺自己不是新娘子，反倒像是新人的媽，在為子女辦喜事。

曾拿下鳳凰盃創意彩妝第3名的男同學朱偉倫說，新娘妝要展現創意、又要讓保守的老師接受，有點難度，雙方不斷溝通才取得平衡點。負責髮型的林翊媗、呂佩穎則認為，日常訓練時可以粗暴地對待假人頭，但面對老師自然得小心翼翼，且真人髮絲細軟，較難塑形，而為老師穿隱形內衣的陳儀真則感受到新秘工作的專業與繁瑣。學生表示，比賽最開心的不是得獎，而是團隊合作的感動以及從中獲得的寶貴經驗。