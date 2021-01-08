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疫情帶動「宅教育」 台達出書展磨課師線上教學成果

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
塑膠公司副總經理劉哲佑（圖右），三年內狂修21門課，是擁有最多修課證明書的學員。記者趙宥寧／攝影
塑膠公司副總經理劉哲佑（圖右），三年內狂修21門課，是擁有最多修課證明書的學員。記者趙宥寧／攝影

全球疫情嚴峻，世界各地學校陸續停課，線上教學也成另門「顯學」。聯經出版新書「線上學習新視界」，今由台達電子文教基金會舉行新書發表記者會，書中收錄參與DeltaMOOCx規畫、開課的大學主管及教授，歸納出學習、教學、課程、制度、大學、國家等六大向面的教育趨勢。

DeltaMOOCx 計畫主持人、元智大學前校長彭宗平表示，台灣是資訊大國，線上教學落後國際，政府部門，學校老師都要再加緊腳步迎頭趕上。他說，台灣雖有不少線上教學平台，卻缺乏課程維護，「如果學生提問卻要等上五天才有解答，那他還會想用嗎？」彭宗平強調，即時互動很重要。

台灣友邦巴拉圭去年初至今深受疫情威脅，當時台科大機械、資工、土木、工業管理等系的十名教授，搭了快36小時飛機為台巴科技大學學生授課，未料開學不到一周，學校緊急關閉，所幸有線上教學技術，台巴科大成為巴拉圭唯一正常教學大學，跌破在地家長眼鏡。

書中提到，曾為DeltaMOOCx錄製「智慧商務導論」的台科大工管系副教授楊朝龍，當時也是派駐台巴科大的師資之一，時值疫情巔峰，他將過往錄製線上課程的經驗派上用場，把所有課程都錄製成影片放在YouTube，每周一放一段新題材的教學影片到Google Classroom，且比照台達磨課師的模式，學生每周五要看影片交作業，由助教批改，整學期下來，只可惜化學、物理實驗、土木系大地測量等實作課程，因學校實驗室關閉，只能先讓學生看相關實驗的影片及資料，延宕到下學期再上。

書中不僅收錄台巴科大的線上教學經驗，台北科技大學自動化科技研究所副教授林顯易在台達磨課師開授「數位信號處理器」，為吸引學生目光，他在第一堂課用烏克麗麗自彈自唱五月天的情歌「戀愛ing」，也帶入調音系統，讓知識能與生活結合。某回他去星巴克買咖啡，打工的服務生曾修過他的線上課程，一眼就認出「林教授」，也讓他有感自己好像成為「知識型網紅」。

台達集團創辦人暨台達基金會董事長鄭崇華表示，技職體系缺乏線上教育資源，學用落差現象也很嚴，DeltaMOOCx整合國內多位大學教授的優質教學，以淺顯易懂的方式講授相關知識，受益的不僅是學生，還有許多在職的產業界從業人員。

DeltaMOOCx平台成立6年，涵蓋高中、大學核心基礎科學課程，點閱數已破千萬。塑膠公司副總經理劉哲佑就在三年內狂修21門課，是該平台擁有最多修課證明書的學員。劉哲佑說，當時公司恰好要製作太陽能產品，但因產品量大，公司卻缺工，必須尋求廠內自動化，大學主攻電機，於是開始上線上課程，獲益良多。

聯經出版新書「線上學習新視界」，今由台達電子文教基金會舉行新書發表記者會。記者趙宥寧／攝影
聯經出版新書「線上學習新視界」，今由台達電子文教基金會舉行新書發表記者會。記者趙宥寧／攝影

疫情 巴拉圭 台科大

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