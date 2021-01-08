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台達磨課師的「線上藏經閣」 技職教育的好幫手

聯合新聞網 / 記者薛佩玉/即時報導
左起聯經出版公司發行人林載爵、台達集團創辦人暨台達基金會董事長鄭崇華、清華大學講座教授彭宗平。台達電提供
左起聯經出版公司發行人林載爵、台達集團創辦人暨台達基金會董事長鄭崇華、清華大學講座教授彭宗平。台達電提供

台達磨課師今(8)日發表《線上學習新視界—大學篇》新書，分享智慧製造線上課程教學成果。包括台達集團創辦人暨台達基金會董事長鄭崇華、聯經出版社發行人林載爵、愛爾達電視董事長陳怡君、DeltaMOOCx計畫主持人清華大學講座教授彭宗平、台北科技大學教授林顯易、台灣科技大學教授蔡明忠、雲林科技大學教授黃永廣等人，一起揭開這個「線上藏經閣」集結而成的書中新視界。

參與拍攝計畫的台科大教授蔡明忠說，雖然今天台北很冷，但這本新書卻是熱騰騰的。包括台科大、北科大及雲科大，三家科技大學共同推動線上教學拍攝計畫。猶如美國的可汗學院，但更聚焦在理工、生物領域。

劉哲佑：既然入了藏經閣 我統統都要

至陽塑膠工業副總劉哲佑(右)，接受台達集團創辦人鄭崇華(左)頒發線上學習獎。記者薛佩玉/攝影
至陽塑膠工業副總劉哲佑(右)，接受台達集團創辦人鄭崇華(左)頒發線上學習獎。記者薛佩玉/攝影

目前磨課師共有31學分可供學習，現場就有修了21門課的使用者現身分享。至陽塑膠工業副總劉哲佑說，至今仍很清楚什麼時候加人磨課師會員，他在2016年7月11日中午11點12分註冊，當時公司剛在開發太陽能產品，他極欲想知道如何處理自動化元件，一直在尋找完整的課程，意外成為他加入磨課師會員，開始線上上第一堂課的契機。

「就好像一開始看到藏經閣，該看哪一本，當然我統統都要。」他坦言在畢業15、16年之後再重回學生生活很特別，配合著磨課師課程的線上期中考，也在繁忙的行事曆上記好每一個要考試的時間。有趣的是，當他利用課堂上習得的知識，將機器整合起來，竟意外受到客戶的認同。從一個傳統的塑膠工廠，能夠化身為設備廠產製機器，讓他直呼不可思議。

疫情下的超前部署：線上教學成為未來趨勢

圖為現場彈奏烏克麗麗的台北科技大學教授林顯易(左)，台灣科技大學教授蔡明忠(中)，雲林科技大學教授黃永廣(右)。記者薛佩玉/攝影
圖為現場彈奏烏克麗麗的台北科技大學教授林顯易(左)，台灣科技大學教授蔡明忠(中)，雲林科技大學教授黃永廣(右)。記者薛佩玉/攝影

現場彈奏烏克麗麗的台北科技大學教授林顯易，談及加入磨課師之後，漸漸開始體驗什麼是網紅的生活，從去年走到今年，剛開始在進行教學拍攝計畫時，都沒想到2019年全球碰上新冠肺炎疫情大爆發，study from home成為教學、上課的日常。台灣科技大學教授蔡明忠則靦腆地笑說，我的完課率目前是百分之百。雲林科技大學教授黃永廣則分享，參與磨課師之後，甚至有香港大學的教授來信感謝拍攝課程。

圖為台達磨課師新書發表會會場參與人士合影。記者薛佩玉/攝影
圖為台達磨課師新書發表會會場參與人士合影。記者薛佩玉/攝影

台達集團創辦人暨台達基金會董事長鄭崇華表示，對於國內的數位學習，仍落後國外很多，普及率幾乎只有國外的百分之廿、三十，數位學習絕對是未來的趨勢。起心動念只為教學知識的公益型推廣，鄭崇華並將磨課師的成立及長達六年來的成績，歸功於當初努力找教授進行教學拍攝的彭宗平，也謝謝本書另一位作者：《聯合報》資深教育記者、現為自由作家的張錦弘，訪問參與計畫的學者，才能讓磨課師呈現於紙筆之上。

圖為《線上學習新視界—大學篇》書封。聯經出版社提供
圖為《線上學習新視界—大學篇》書封。聯經出版社提供
彭宗平說，為了磨課師的成立，在清大設有一專案辦公室，也謝謝聯經相當用心經營此書，包括四個中研院士，五個大學校長聯合推薦《線上學習新視界—大學篇》，希望這本精準聚焦在大學教授如何製作數位學習計畫的書籍，能夠真正為社會所用。

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