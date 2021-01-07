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展現語文天賦 瑞工生體驗歌仔戲表演藝術

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳高工應用英語科學生體驗本土劇種歌仔戲，大家都對學生展現語言與表演天賦相當肯定。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工應用英語科學生體驗本土劇種歌仔戲，大家都對學生展現語言與表演天賦相當肯定。 圖／觀天下有線電視提供

在新北市至善學生關懷協會的搓合，臺北傳統戲劇團來到瑞芳高工推廣本土劇種歌仔戲，並由應用英語科學生發揮語文天賦來學習台詞中詩詞或文言文的台語詞彙，今(7)日展現成果，其中台非混血學生劉珊妮，特色的青蛇扮相與精湛的水袖技術，成為表演亮點。

瑞芳高工應用英語科在去年年底，透過新北市至善學生關懷協會牽線，同學們第一次在臺北傳統戲劇團的帶領下認識歌仔戲的表演藝術，不僅要學習台詞中詩詞或文言文的台語詞彙，透過旺旺工坊與崇右影藝科技大學時尚造型設計系的協助，還能穿上美美的訂製服裝表演身段，7日在短短一個多月時間進行成果發表，大家都對學生展現語言與表演天賦相當期待。

因為表演藝術難度大，學生們從原本不太適應，聽說將表演展現成果迫在眉睫，個個都發揮了超常表現，演出中由學生設計中英文字幕，精彩的白蛇傳段落，演出同學的妝髮繁複而專業，花不到一天時間練出的水袖更是驚豔眾人。

此次在白蛇傳段落飾演青蛇的同學劉珊妮，是奈及利亞混血，黝黑的肌膚與捲髮，為了表演進行大改造，演出奪得大家喝采，除了讓家人好光榮，也讓她體會道地台灣文化，更喜愛本土的表演藝術。

瑞芳

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