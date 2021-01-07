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海外實習受阻 城市科大產學合作培育烘焙菁英

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
臺北城市科技大學與全台最大烘焙原料進口商德麥食品簽署產學合作，期許未來能培育兼具技藝與創意的烘焙菁英。 圖／紅樹林有線電視提供
臺北城市科技大學與全台最大烘焙原料進口商德麥食品簽署產學合作，期許未來能培育兼具技藝與創意的烘焙菁英。 圖／紅樹林有線電視提供

為培育更優秀的烘焙人材，臺北城市科技大學將學生送到日本、澳門、新加坡、法國等歐洲國家海外實習的學生有超過5百人，但去年開始疫情影響無法出國，因此，城市科技大學與全台最大烘焙原料進口商德麥食品簽署產學合作，期許未來能培育兼具技藝與創意的烘焙菁英。

城市科大校長正與德麥食品總經理共同簽署產學合作後，雙方一起將牛乳倒入冰雕，象徵正式啟動共同培育人才計畫，在活動現場，世界冠軍麵包師傅吳寶春也出席，並且對於產學合作，學生的烘培生涯有很高的期許，而台灣烘焙市場一年約600億元市場規模，值得學生投入學習。

臺北城市科大校長胡宇正表示，德麥食品當中以「把世界帶進台灣，帶台灣走向世界」的經營理念與城市科大相同，未來德麥食品不只將提供各國原料給學生運用，讓學生的學習能接軌國際，同時還將能導入業師提升精湛技藝，以儲備無往不利的就業力。

城市科大特別為這次合作，以全世界第四種巧克力風味「紅寶巧克力」（Ruby Chocolate），製作高達2百公分的台北地標101大樓，粉粉嫩嫩的外觀讓人驚豔。

學生指出，製作出這一座巧克力101，相當不容易，就跟投入烘焙學習一樣，希望可以打造出亮眼的成績。校方期許，透過產學合作一起將台灣的烘焙產業帶進全世界。

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