海外實習受阻 城市科大產學合作培育烘焙菁英

為培育更優秀的烘焙人材，臺北城市科技大學將學生送到日本、澳門、新加坡、法國等歐洲國家海外實習的學生有超過5百人，但去年開始疫情影響無法出國，因此，城市科技大學與全台最大烘焙原料進口商德麥食品簽署產學合作，期許未來能培育兼具技藝與創意的烘焙菁英。

城市科大校長正與德麥食品總經理共同簽署產學合作後，雙方一起將牛乳倒入冰雕，象徵正式啟動共同培育人才計畫，在活動現場，世界冠軍麵包師傅吳寶春也出席，並且對於產學合作，學生的烘培生涯有很高的期許，而台灣烘焙市場一年約600億元市場規模，值得學生投入學習。

臺北城市科大校長胡宇正表示，德麥食品當中以「把世界帶進台灣，帶台灣走向世界」的經營理念與城市科大相同，未來德麥食品不只將提供各國原料給學生運用，讓學生的學習能接軌國際，同時還將能導入業師提升精湛技藝，以儲備無往不利的就業力。

城市科大特別為這次合作，以全世界第四種巧克力風味「紅寶巧克力」（Ruby Chocolate），製作高達2百公分的台北地標101大樓，粉粉嫩嫩的外觀讓人驚豔。

學生指出，製作出這一座巧克力101，相當不容易，就跟投入烘焙學習一樣，希望可以打造出亮眼的成績。校方期許，透過產學合作一起將台灣的烘焙產業帶進全世界。