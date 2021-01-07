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高中畢讀科大 2年半取得12證照獲教部技職之光

中央社 / 嘉義縣7日電

讀普通高中的黃柏融，大學選讀科技大學，在校期間表現傑出，2年半取得12張證照，去年底獲頒教育部技職之光，畢業前即被企業網羅，今天他提供自身求學經驗給高中學生參考。

吳鳳科技大學今天表揚畢業生黃柏融在校優異的表現，他就讀電機工程系時，2年半就取得12張技術證照，去年12月代表學校參加教育部第16屆技職之光評比，在全國數千位競爭者中脫穎而出，獲得教育部技職之光證照傑出獎。

黃柏融說，他中學是讀嘉義的輔仁中學，雖然同學們都選擇就讀一般大學，但他想習得一技之長，因此選擇讀科技大學，想在畢業後馬上投入職場，減輕父母的負擔。

黃柏融指出，剛讀吳鳳科大時，實作的能力比不上同班同學，但經過1年的學習，已趕上同學的進度，在老師的指導下，花了2年半取得12張證照，畢業前就已找到工作，目前服完4個月兵役，下星期就正式上班。

吳鳳科大電機工程系講師朱榮祿指出，黃柏融原本在語文方面就比同班同學強，加上他肯學、做事專注，連很難取得的乙級機電整合技術證照，他都能考取，實在不簡單。

黃柏融表示，他只是想把事情做好，一步一步的學習，取得想要的證照，沒想到能獲得教育部技職之光的肯定，自己也很驚訝。

黃柏融認為，只要有一技之長，就不怕找不到工作，提供自身求學的經驗給高中學生參考，升學的路不要自我設限。

教育部 嘉義

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