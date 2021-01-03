84個科大校系收高中生要看APCS 這系門檻高達8級分

110學年技專升學新制上路，技專校院若要收普通高中生，始可參採APCS（大學程式設計先修檢測）檢定。技專校院招生策略委員會上月公告招生簡章，今年有84個技專校系要參採，共釋出665個名額，數量是一般大學兩倍以上。北科大、高科大等多校資工系都要參採，不過科大資工龍頭台灣科技大學資工系未列其中。APCS滿分為10級分，虎尾科技大學電機工程系要求達8級分，門檻是全國最高。

APCS分筆試、實作兩科，滿分都是5級分，加總滿分為10級分。技專招策會執行長簡良翰表示，各技專代表花半年討論並已通過決議，一系如要參採，可開放至多一成外加名額，讓學測成績不突出，但APCS表現佳的考生進入第二階段甄試。APCS門檻至少要設為四級分。

技專校院招收高中生的簡章上個月出爐，高達84系要參採，共釋出665個名額。頂尖科大如台灣科技大學資管系；台北科技大學資工系、資訊與財金系；高雄科系大學資工系、電機系、半導體工程系等都釋出名額，並設4到7級分不等的門檻。

參採校系認為這項新制能篩選出對程式設計感興趣的學生，台北科技大學教務長、資訊工程系教授楊士萱說，科大目前參考考生有無取得乙級證照，但檢定內容通常偏向硬體技術。APCS聚焦程式邏輯和軟體實作，更符合資工系的選才需求，能收到對程式設計感興趣的學生。

APCS每年辦三次考試，去年逾3000人次報考。今年第一場檢定將於1月9日舉行，主辦APCS的台灣師範大學副校長李忠謀表示，APCS考試範圍和高中課程對應，考生只要上課好好學，實作考到3級分不是問題，觀念題則有很高的機率拿到4級分以上，加總起來7級分，已符合多數校系招生門檻。