快訊

永和警晚間開槍！可疑黑車衝撞抵抗1人傷 往新店逃逸中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

84個科大校系收高中生要看APCS 這系門檻高達8級分

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
110學年起技專收高中生可參採APCS，今年有84個技專校系要參採，共釋出665個名額，數量是一般大學兩倍以上。圖／台師大提供
110學年起技專收高中生可參採APCS，今年有84個技專校系要參採，共釋出665個名額，數量是一般大學兩倍以上。圖／台師大提供

110學年技專升學新制上路，技專校院若要收普通高中生，始可參採APCS（大學程式設計先修檢測）檢定。技專校院招生策略委員會上月公告招生簡章，今年有84個技專校系要參採，共釋出665個名額，數量是一般大學兩倍以上。北科大、高科大等多校資工系都要參採，不過科大資工龍頭台灣科技大學資工系未列其中。APCS滿分為10級分，虎尾科技大學電機工程系要求達8級分，門檻是全國最高。

APCS分筆試、實作兩科，滿分都是5級分，加總滿分為10級分。技專招策會執行長簡良翰表示，各技專代表花半年討論並已通過決議，一系如要參採，可開放至多一成外加名額，讓學測成績不突出，但APCS表現佳的考生進入第二階段甄試。APCS門檻至少要設為四級分。

技專校院招收高中生的簡章上個月出爐，高達84系要參採，共釋出665個名額。頂尖科大如台灣科技大學資管系；台北科技大學資工系、資訊與財金系；高雄科系大學資工系、電機系、半導體工程系等都釋出名額，並設4到7級分不等的門檻。

參採校系認為這項新制能篩選出對程式設計感興趣的學生，台北科技大學教務長、資訊工程系教授楊士萱說，科大目前參考考生有無取得乙級證照，但檢定內容通常偏向硬體技術。APCS聚焦程式邏輯和軟體實作，更符合資工系的選才需求，能收到對程式設計感興趣的學生。

APCS每年辦三次考試，去年逾3000人次報考。今年第一場檢定將於1月9日舉行，主辦APCS的台灣師範大學副校長李忠謀表示，APCS考試範圍和高中課程對應，考生只要上課好好學，實作考到3級分不是問題，觀念題則有很高的機率拿到4級分以上，加總起來7級分，已符合多數校系招生門檻。

北科大 半導體

延伸閱讀

高中學生參觀科大體驗抽血帶新生兒 提早探索職業興趣

科大生設計妝髮展時尚力 國際美妝大賞奪雙冠

為視障者設計友善美術館 科大生獲美建築大師獎

影／崑科大成立南區教學聯盟 與高中職推智慧製造教育

相關新聞

84個科大校系收高中生要看APCS 這系門檻高達8級分

110學年技專升學新制上路，技專校院若要收普通高中生，始可參採APCS（大學程式設計先修檢測）檢定。技專校院招生策略委員...

桃園永平工商購新車 強化學生專業技術及就業競爭力

桃園市永平工商汽車科去年底添購4輛汽車和5台機車，讓汽車科學生可以學習最新汽車科技，培育專業實作技術能力與就業競爭力。

明志科大長庚可用資金最多 4校為負數

教育部今天更新「大專校院校務資訊公開平台」，新增的各校可用資金統計中，明志科技大學、長庚大學居第1、2名，另有4校呈現負...

科大生設計「假象」髮型反映現代人壓力大 獲美妝首獎

台北城市科技大學化妝品應用與管理系學生林庭鈺與何欣宜分別獲「 IBI Awards國際美妝大賞」彩妝與髮型冠軍，何欣宜表...

超酷教案！讀紅樓夢學財管 學生化身賈寶玉經營美妝舖

高英工商國文科教師陳麗婷參加109年技術型高中國語文教案徵選，在全國眾多優選教案中脫穎而出，以「從賈探春敏慧興利-談資產...

高中職招港澳生 教部擬開放

我國開放各大專校院招收港澳生，高中階段港澳生只能讀新北市華僑高中。為擴大生源，教育近日預告修正相關草案，擬開放各高中職招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。