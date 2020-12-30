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家人反對讀餐飲 陳思宇苦練獲中餐烹調組金手獎

中央社 / 新竹縣30日電

新竹縣東泰高中餐飲管理科學生陳思宇，原被家人阻擋走上餐飲路，但她堅持志向，靠著苦練與學習，感動家人轉為支持，今年參加全國商業類技藝競賽，獲中餐烹調組金手獎佳績。

陳思宇表示，她的父母親在內灣開複合式休閒庭園，她從小就在家幫忙，也喜歡手作蛋糕等餐點，但父母親不希望她同樣走上餐飲業，她好不容易說服家人，才能就讀餐飲管理科，並努力學習，展現好成績。

陳思宇說，她2年多來已取得國家烘焙、飲料調製、餐飲服務、中餐烹調等丙級證照，她也熱愛雕工，甚至參加2020媽祖盃水花片達人雕刻比賽，獲銀牌，也讓家人看到她的認真與努力。

指導老師曾柏閔說，陳思宇在練習烹飪時，都非常仔細，但也因過度謹慎，常沒注意到時間，成績不佳。但陳思宇勇敢面對錯誤，從中學習成長，而在這次賽前1個月，每天都在學校訓練到晚間10時，也犧牲假日到校認真練習，也成功調整烹飪速度。

曾柏閔表示，今年全國商業類技藝競賽餐烹調組題目多元，2小時要完成3道菜，像是「豆乾炒豬肉絲」和「糖醋鮮魚」，很考驗刀工和火候的掌握，陳思宇展現平時練習成果，做出色香味俱全的料理，獲中餐烹調組金手獎第4名肯定。

東泰高中表示，今年不僅餐飲科有亮眼表現，美容科學生黃文佳在高職全國技藝競賽獲得優勝佳績，汽車科參加桃園市2020電動車創意競賽，獲第1名和第3名成績。

陳思宇

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