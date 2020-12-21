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影／弘光科大美髮妝品聯合畢展 病毒髮型好搶眼

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大美髮妝品聯合畢展，學生用台灣元素作造型。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮妝品聯合畢展，學生用台灣元素作造型。記者游振昇／攝影

弘光科技大學美髮造型設計系和化妝品應用系今天舉辦聯合畢展「和牴」，各組學生從不同面向創作，銓釋時尚對撞的畢展主題，有學生做出爆炸感的「病毒髮型」，還有學生用真的蒸籠、麵條來做髮飾及服飾，詮釋30年代的女性柔韌的特質，新冠肺炎疫情下，學生創意融入時尚，參觀者驚艷。

弘光科大美髮系主任王曉芬、妝品系主任詹錦豐表示，今年兩系畢展主題為「和牴」時尚對撞，「牴」字的意思是牛、羊等有角的獸類用角碰撞，引申為觸犯、衝突，學生以時代、自然、生態、社會、兩性、文化衝突為主題省思，應用在髮妝多元設計上，透過整體造型讓時尚與各議題對撞，擦出年輕人的創意火花。

美髮系總指導老師呂佩芸指出，今年受疫情影響，許多海外實習學生提早返國，在國內實習的學生，有的也提早結束，不少學生把受疫情衝擊這樣的心情，運用在畢展作品創作上。

美髮系「滲靈」這組8個學生創作出6個作品，每一個模特兒身上塗上白色顏料，臉上黏土，鞋子用發泡劑塑形，臉上以用對比顏色畫出妝容，塑造出雕像感；學生陳宗昱解釋，他本來在新加坡實習，因疫情被迫提早返國，和同學討論後用雕像靜止造型，來象徵如疫情爆發讓全世界停止運作，在畢展用藝術的方式展演，希望大家能一起突破雕像框架動起來，不受疫情影響努力實踐職人理想。

「混生」這組的學生張尹瑄說，他們8人利用廢紙做羽毛假髮、鋁罐拉環做酋長項圈、紙黏土做衣服上的流蘇，穿著咖啡色系印地安服飾的模特兒，頂著誇張的紅色、橘色爆炸髮型，對撞出另類時尚；學弟妹看到紅色、橘色所構成的張牙舞爪式髮型，驚呼說：「很像新冠病毒對人類張牙舞爪的樣子呀！」戲稱這是「病毒髮型」。

「妝扮在身上的帽子、手提包、頭髮，全是可以煮來吃的真麵條哦！」妝品系學生李悅彤說，他們主題為「粉．苑」，使用麵條、竹子、紙張當創作元素，用來詮釋30年代的女性。由於麵條是東方傳統的主食，具有柔韌的特質，猶如該時代女性的特徵，因此使用麵條創造時尚，做出10個造型，蒸籠是製作麵食的器材，蒸籠也變成帽子妝飾品。

弘光科大美髮妝品系今天聯合畢展，學生用麵條設計造型。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮妝品系今天聯合畢展，學生用麵條設計造型。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮妝品聯合畢展，學生用印地安文化做造型。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮妝品聯合畢展，學生用印地安文化做造型。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮妝品聯合畢展，學生發揮創意作各種造型。記者游振昇／攝影
弘光科大美髮妝品聯合畢展，學生發揮創意作各種造型。記者游振昇／攝影

疫情 髮型

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